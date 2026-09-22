Am avut o vară călduroasă, dar a venit frigul. Și, ca în fiecare an, toamna începe cu gust de dovleac, miros de plăcintă și multă culoare. În județul Arad, timp de 3 săptămâni, are loc Festivalul Dovleacului, un loc în care muzica, voia bună și relaxarea se împletesc într-un decor tomnatic. Iar partea cea mai bună e că vizitatorii, atât cei mari, cât și cei mici, se pot bucura de preparate delicioase, dar și de o mulțime de activități în aer liber. Cum arată cel mai colorat festival al toamnei.

Satul Mailat din județul Arad s-a transformat peste weekend într-o mare de portocaliu la festivalul dovlecilor. Şi cine altcineva să fie vedetă, dacă nu dovleacul.

"Ne-am uitat, ne-am cumpărat dulciuri, tot felul de prostii, mâncare. Foarte bună mâncarea. Multe locuri de făcut poze, asta ne-a plăcut cel mai mult, am făcut foarte multe poze. Este foarte fain, este altceva, mi se pare diferit faţă de restul festivalurilor de toamnă, e aşa, mai americănesc", spun oamenii.

Cine s-a bucurat cel mai mult de festival

Pe lângă toate bunătăţile care au avut ca ingredient principal dovleacul, vizitatorii au profitat de fiecare decoraţiune şi şi-au făcut poze numai bune de postat pe reţelele sociale. Cum era de aşteptat, cei mici au fost cei mai încântaţi de eveniment şi de activităţi.

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"M-am dat pe tobogan şi am mai spart nişte bule şi am pictat un dovleac. Pictăm dovleci eu aş vrea ceva scary, aşa, normal, nu contează ce să fie, fată sau băiat", spune un copil.

"Ne distrăm recoltând dovlecii, mâncăm bine, ne jucăm şi dupaia ne pregătim de iarnă", povesteşte Hodi Szidonia, organizator.

Cei care nu au ajuns la festival, au timp în următoarele două weekenduri. Accesul se face prin cumpărarea unui dovleac, iar vizitatorii pleacă acasă și cu "biletul" de intrare pentru o toamnă aromată.