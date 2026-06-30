Președintele Nicușor Dan și-a publicat marți seară declarația de avere, document care include, pe lângă bunurile și veniturile sale, și lista donațiilor primite în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are în conturi și cine i-a finanțat campania - Hepta

Conform documentului publicat pe pagina de internet a Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului deţine un teren intravilan de 7.460 de metri pătraţi în localitate Predeal, judeţul Braşov, cumpărat în anul 2007, şi un autovehicul Citroen din anul 1986.

De asemenea, Nicuşor Dan deţine în conturi 1.285.213,44 lei şi 167,28 euro, scrie Agerpres.

Totodată, în declaraţia de avere apare şi un împrumut în valoare de 20.000 de euro, pe care preşedintele României l-a acordat lui Gabriel Istrate.

Articolul continuă după reclamă

Şeful statului are şi un credit în valoare de 100.000 de euro, scadent în anul 2032, dar şi datorii în valoare totală de 52.000 de euro către două persoane fizice, ambele scadente în anul 2028.

În declaraţia de avere este trecută şi lista cu persoanele care au donat în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din anul 2025, cele mai mari sume, în valoare de 810.000 lei, fiind donate de Florin şi Roxana Talpeş şi Dan-Constantin Ostahie. Mulţi donatori au ales să rămână anonimi.

Vezi declarația de avere a lui Nicușor Dan AICI.