Război pe toate fronturile pe scena politică! Adrian Veştea cere sprijinul parlamentarilor din AUR, după ce UDMR a refuzat să-l susţină. Premierul desemnat încalcă astfel linia roşie trasată de Nicuşor Dan, care a anunţat în mod repetat că nu va accepta un guvern susţinut de partidele suveraniste. Pe de altă parte, Adrian Veştea înceracă să-l dea jos pe Ilie Bolojan de la conducerea PNL. Actualul lider liberal vrea însă să îi excludă pe toţi cei din tabăra premierului desemnat.

Adrian Veştea merge înainte cu formarea guvernului după refuzul UDMR. Premierul desemnat a avut întâlniri succesive cu liderii PSD în încercarea de a obţine susţinerea în Parlament. Potrivit surselor Obsrevator, se negociază om cu om, inclusiv cu parlamentarii din AUR şi din celelalte partide suveraniste. "Disperare! Hai să fim serioşi. Astea sunt fumuri pentru a întreţine iluzia că soarta unui ipotetic guvern Veştea se joacă. Cred că nimeni din AUR nu va vota acest guvern", a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Surse politice spun că deputatul Mohammad Murad i-ar fi promis lui Veştea între 10 şi 15 voturi din tabăra AUR. Insuficiente, însă. Iar parlamentarii S.O.S. România au anunţat că nu vor vota guvernul. Discuţiile cu partidele suveraniste au întărit decizia UDMR de a nu-l susţine pe Veştea.

Ilie Bolojan va forţa excluderea lui Adrian Veştea din PNL

"Se încearcă 'melonizarea' AUR. Asta ce înseamnă: spălarea AUR. Să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede. Nu vom fi în sală, în momentul votului", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Cabinetul Veştea s-a izbit şi de alte refuzuri categorice. "Tot aud aceste zvonuri, că vor zbura nişte voturi de la USR direct în tolba domnului Veştea. Declaraţiile sunt de un ridicol extrem. Şi realitatea va fi că vom vota toţi împotrivă", a declarat Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului. Nicuşor Dan nu a avut încă o reacţie, legată de invitaţia transmisă de Veştea partidelor suveraniste. Astfel de negocieri încalcă linia roşie pe care preşedintele a trast-o în mod repetat. "Acest guvern Veştea va trece de Parlament, la modul în care arată lucrurile acum, doar cu voturile AUR. Deci, practic, preşedintele României a preferat scindarea PNL-ului şi a facilitat o guvernare cu AUR", a declarat Raluca Turcan, membru birou executiv PNL.

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Adrian Veştea ar putea depune mâine lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament. În noul guvern găsim foşti miniştri PSD, dar şi liberali care susţin refacerea coaliţiei, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc. "Cel mai probabil, congresul va decide că nu mai pot fi membri PNL", a declarat Raluca Turcan, membru birou executiv PNL. Desemnarea premierului liberal declanşează un război total în partid. Lupta pentru putere din Partidul Naţional Liberal va fi tranşată duminică, într-un congres extraordinar care ar putea provoca scindarea partidului. Surse Observator spun că Adrian Veştea ar vrea să candideze acum pentru şefia PNL, într-un război total împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan ar vrea să impună propria echipă de conducere. Formată din liberalii care susţin refacerea coaliţiei cu PSD.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan va forţa excluderea lui Adrian Veştea din Partidul Naţional Liberal. Iar odată cu el vor fi excluşi toţi senatorii şi deputaţii PNL care vor susţine guvernul la votul din Parlament. Cătălin Predoiu, care face parte din grupul Veştea, si a anuntat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte PNL. Între timp, tabăra Bolojan încearcă să amâne votul din parlament până săptămâna viitoare. Miza este ca Adrian Veştea să fie exclus din partid înainte de a fi votat premier.