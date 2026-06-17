PSD cere vot pe Guvernul Veştea joi, Bolojan vrea amânarea pentru a-l exclude din PNL. Şedinţa BPR, decisivă

Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună joi dimineaţă la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, potrivit surselor Observator. Veștea care, spun surse din partid, vrea să preia şefia PNL ar putea fi exclus înainte de votul din Parlament pentru guvernul său.

Potrivit surselor Observator, premierul desemnat de Nicuşor Dan să facă noul guvern este aşteptat să depună mâine dimineaţă, la Parlament, lista de miniştri şi programul de guvernare.

PSD ar vrea să forţeze mâine audierea miniştrilor şi votarea Guvernului. Dar jocul lui Ilie Bolojan este să amâne votul pentru săptămâna viitoare, după congresul PNL de duminică, la care miza este să îl excludă pe Veştea din partid.

Totul se va juca în şedinţa Birourilor Permanente Reunite (BPR), conducerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde liberalii spun că PSD nu are majoritate să îşi impună calendarul, având în vedere că PNL, USR, UDMR, AUR şi SOS au spus că nu vor vota Guvernul Veştea.

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PNL a decis în această seară convocarea Consiliului Naţional Extraordinar pentru vineri, ora 17.00, şi organizarea Congresului Extraordinar pentru duminică, ora 12.00, la Romexpo.

Înainte de şedinţa PNL din această seară, Cătălin Predoiu, aflat în aripa anti-Bolojan, a demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului.

Următoarele zile sunt decisive pentru liberali. Se anunţă o luptă de totul sau nimic la vârful partidului. Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte în PNL, vrea să candideze pentru şefia partidului împotriva lui Ilie Bolojan, chiar la congresul convocat pentru a-l exclude, au transmis surse din partid pentru Observator. Bolojan vrea să îi excludă din conducerea partidului pe toţi cei care îl susţin pe Veştea.

Adrian Veştea ar putea veni la congresul de duminică cu propria echipă de conducere - cei din aripa anti-Bolojan, din care fac parte Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Lucian Bode, Alina Gorghiu sau Rareş Bogdan. De altfel, aceste nume apar şi pe o listă provizorie de miniştri care ar urma să facă parte Guvernul Veştea.