Preţul barilului de petrol a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni şi jumătate, după ce Statele Unite şi Iranul au confirmat un acord preliminar de pace şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Efectele se văd şi în România, unde plinul de benzină este cu 40 de lei mai ieftin decât în urmă cu o săptămână.

În doar o săptămână, benzina s-a ieftinit cu peste 80 de bani pe litru, iar motorina cu 35 de bani la staţiile de alimentare din România.

Specialiștii spun că prețurile vor continua să scadă, dar într-un ritm mai lent. Ca benzina și motorina să revină la nivelurile de dinainte de război, adică în jur de 8 lei pe litru, petrolul ar trebui să coboare la 65 de dolari pe baril. Acum este în jur de 79 de dolari.

Contează însă şi reducerile de accize impuse de Guvern, dar expiră la sfârşitul lunii. În lipsa acestor măsuri, carburanţii s-ar putea scumpi în medie cu 50 de bani. Preţul petrolului este cel mai mic înregistrat in ultimele trei luni, după izbucnirea războiului. Este efectul memorandumului care va fi semnat vineri, în Elveţia, de Statele Unite şi Iran.

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Textul documentului nu a fost publicat, dar Bloomberg scrie că Statele Unite vor ridica toate sancţiunile impuse regimului islamic, vor debloca fondurile îngheţate ale Teheranului în valoare de 100 de miliarde de dolari şi vor asigura, împreună cu aliaţii, un fond în valoare de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia ţării. Acordul a fost descris drept o umilinţă chiar şi de aliaţii preşedintelui american.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: Ştirile sunt false. Nu investim nimic, nu alocăm nici măcar 10 cenţi. Oamenii pot face asta, dar este decizia lor.

Reporter: Textul înţelegerii este final?

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: Nu este final, este un memorandum de înţelegere. Dacă nu îmi place, începem să tragem iar în ei, să le aruncăm bombe în cap.

Înţelegerea este aplaudată de şeful NATO, care spune că Europa va fi mai sigură de acum.

”Acțiunile Statelor Unite pentru a preveni pericolul reprezentat de un Iran înarmat cu arme nucleare și a degrada capacitatea sa de rachete balistice îmbunătățesc securitatea pentru noi toți”, spune Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Pacea riscă să fie sabotată de Israel, care a lansat noi atacuri în Liban