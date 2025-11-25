Nicuşor Dan: "În 1999, preşedintele Emil Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat. Am refuzat"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în anul 1999, preşedintele Constantinescu i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora dar a refuzat, pentru a rămâne în zona de matematică.

El a mai spus că afirma, atunci, că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităţilor româneşti din diaspora. Potrivit preşedintelui, e momentul ca statul român să facă periodic nişte studii sociologice complexe pentru românii din diaspora, tocmai pentru a înţelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunităţi, conform news.ro.

”În 1999, Preşedintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora. Eu eram un ONG-ist, în fine, vorbeam de modernizare, de fel de fel de lucruri, şi am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică, dar am zis că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităţilor româneşti din diaspora, eventual cu nişte atribute ale fiecăreia dintre aceste comunităţi, ce îşi doreşte”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

”Cred că e momentul să facem asta, e momentul ca statul român să facă periodic nişte studii sociologice complexe pentru românii din diaspora, tocmai pentru a înţelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunităţi”, a arătat şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a menţionat că, aşa cum a scris în Strategie, românii din diaspora reprezintă o uriaşă oportunitate pentru noi, pentru că sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România, şi ”a avea un dialog permanent cu ei, a le oferi posibilitatea să vină să investească în România sau să aibă legături economice este o mare oportunitate pentru noi”.

”Strict la nivel de servicii pe care putem să le oferim, serviciile consulare sunt de departe cele mai importante, pentru că, oricât de multe puncte consulare ai deschide, ele tot vor fi departe de mulţi dintre oamenii din diaspora. Şi atunci, cu cât reuşeşti să digitalizezi mai mult, cu atât le scurtezi timpul şi le câştigi încrederea în statul ăsta, foarte important”, a explicat el.

Şeful statului s-a referit şi la recuperarea încrederii diasporei în instituţii.

”Ei au văzut politicieni în campanii electorale, pe scurt, ar trebui să vadă oameni din administraţie din ambasade, din consulate, care se preocupă de problemele lor în timp complet. Ar trebui să vadă - şi, din nou, ne îndepărtăm de zona de tehnologie - să avem o structură adaptată pe necesitatea lor de a avea cursuri de limbă şi cultură română, pentru copiii lor. Din nou, nu legat de acea hartă digitală de care vorbeam, nu am văzut să existe o suprapunere între densitate de populaţie şi servicii de limbă, cultură pe care noi le oferim”, a afirmat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰