Nicuşor Dan, întâlnire cu preşedinta Consiliului European pentru Cercetare. Direcţiile României în dezvoltare

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit sâmbătă, 13 iunie, cu Maria Leptin, preşedinta Consiliului European pentru Cercetare. Au discutat despre viitorul cercetării și despre modul în care România poate deveni mai competitivă în acest domeniu. Șeful statului susține că țara noastră are nevoie de instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină cercetători de top, iar finanțarea proiectelor trebuie să se bazeze în continuare pe criteriul excelenței științifice.

Ce au discutat Nicuşor Dan şi preşedinta Consiliului European pentru Cercetare - Sursa: Facebook/ Nicuşor Dan

"Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Preşedinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituţii europene dedicate susţinerii cercetării de frontieră şi excelenţei ştiinţifice. Am discutat despre viitorul finanţării europene pentru cercetare şi inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene şi al programului care va succeda Horizon Europe", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

El subliniază că, pentru România, este esenţial ca cercetarea şi inovarea să fie tratate ca investiţii strategice în competitivitatea economică, securitatea şi autonomia strategică a Europei.

"Consiliul European pentru Cercetare finanţează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile ştiinţifice , având ca unic criteriu excelenţa ştiinţifică. Acest principiu trebuie menţinut şi consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potenţialul cercetării şi a resursei umane valoroase din România. Trebuie să construim şi în România instituţii capabile să atragă, să păstreze şi să susţină talent ştiinţific de cel mai înalt nivel", declară Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

El argumentează că doar astfel ţara noastră poate fi mai mult decât un simplu beneficiar al progresului tehnologic, şi să devină unul dintre locurile în care acesta se produce - în domenii esenţiale precum inteligenţă artificială, biotehnologii, energie, securitate cibernetică, apărare sau ştiinţe sociale.