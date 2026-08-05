Partenera lui Nicușor Dan şi-a publicat declarațiile de avere și interese în plină dezbatere privind legea ANI

Declaraţie de avere Mirabela Grădinaru (6)

Declaraţia de interese poate fi accesată AICI.

Legea privind integritatea, pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Senatului

Legea privind integritatea, jalon în PNRR, se află pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Senatului, Cameră decizională, aflată în sesiune extraordinară. O primă variantă a legii a fost respinsă săptămâna trecută, în principal din cauza unui amendament controversat introdus de PSD care îl viza direct pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate. În noua variantă, legea are două amendamente care îi vizează atât pe Fritz şi pe cei aflaţi în situaţii similare, dar şi partenerii demnitarilor, nu doar soţii/soţiile, astfel că o include şi pe partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii a fost adoptată de Camera Deputaţilor în noua variantă.

"Soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese", prevede un amendament aprobat la Cameră şi susţinut de AUR şi PSD.