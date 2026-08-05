Comisia Juridică a Senatului a adoptat miercuri, cu voturile PSD și AUR, amendamentul la legea ANI care extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și interese și asupra persoanelor aflate în "relații asemănătoare celor dintre soți" cu demnitarii. Discuțiile au fost marcate de schimburi de replici ironice și întrebări privind modul în care o astfel de relație ar putea fi definită sau verificată.

Scandal în Senat pe legea ANI: "Cum definiți amantele?" și "Cine verifică relațiile?" - captură

Comisia Juridică a Senatului a adoptat miercuri, cu voturile PSD și AUR, amendamentul la legea ANI care extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și interese și asupra persoanelor aflate în „relații asemănătoare celor dintre soți” cu demnitarii. Discuțiile au fost marcate de schimburi de replici ironice și întrebări privind modul în care o astfel de relație ar putea fi definită sau verificată.

În timpul dezbaterilor, senatorul PNL Daniel Fenechiu a întrebat dacă prevederea se aplică și cuplurilor de același sex și cine va stabili, în practică, existența unei "relații asemănătoare celor dintre soți".

Reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI) au răspuns că instituția nu dispune de mecanisme prin care să poată demonstra existența unor astfel de relații.

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Discuțiile au continuat pe tema relațiilor extraconjugale, fiind ridicată întrebarea dacă acestea pot fi încadrate în categoria relațiilor „asemănătoare celor dintre soți”. Un senator AUR a susținut că nu este același lucru, iar reprezentanții USR au cerut clarificări privind definiția unei „amante”.

AUR a argumentat că sintagma există deja în alte acte normative, inclusiv în Codul penal și Codul administrativ.

Într-un schimb de replici ironic, Daniel Fenechiu a întrebat: „Dacă se mai văd așa când și când, că suntem adulți, mai ieșim la o cafea și mâncăm o ciocolată?”

Amendamentul a fost extins și la șefii de Consilii Județene

În timpul ședinței, AUR a propus extinderea obligației și asupra partenerilor sau partenerelor președinților de Consilii Județene, amendament care a fost adoptat.

Senatorul USR Ștefan Pălărie Cerva a invocat faptul că președintele Nicușor Dan a publicat deja declarațiile de avere și interese ale partenerei sale, Mirabela Grădinaru, și a susținut că amendamentul încalcă dreptul la viață privată, invocând decizii ale Curții Constituționale.

În cele din urmă, amendamentul a fost adoptat cu voturile PSD și AUR, în timp ce PNL și USR s-au abținut.

Un alt amendament: declarațiile candidaților nu vor mai fi publicate online

Comisia Juridică a aprobat și un alt amendament susținut de PSD și AUR, care prevede că persoanele care candidează la funcțiile de președinte al României, deputat, senator, primar, consilier local, consilier județean, președinte de Consiliu Județean sau europarlamentar nu vor mai fi obligate să depună online declarațiile de interese financiare în perioada campaniei electorale.

Potrivit amendamentului, declarațiile vor fi depuse doar în format fizic la ANI și nu vor mai fi publicate pe site-ul instituției în această etapă.

Susținătorii modificării au argumentat că există candidați care nu au posibilitatea sau competențele necesare pentru completarea și depunerea online a documentelor.

Proiectul de lege privind integritatea, care reprezintă un jalon în PNRR, urmează să intre la vot în plenul Senatului, cameră decizională.