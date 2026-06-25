Nicuşor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost preşedinte al Poloniei, cu Ordinul Naţional "Steaua României"

Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe fostul lider polonez Lech Walesa cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de Mare Cruce, una dintre cele mai înalte distincții ale statului român. Decorația a fost acordată pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor româno-polone și pentru rolul important jucat în promovarea valorilor democratice în Europa de Est.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de decorare a domnului Lech Walesa, a anunţat Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru meritele excepţionale avute la consolidarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale româno-polone, precum şi pentru contribuţia esenţială la promovarea valorilor democratice în spaţiul est-european, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Lech Walesa, fost Preşedinte al Republicii Polone.

Şeful statului urmează să aibă, joi, o întâlnire cu Lech Walesa, fost Preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

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Preşedintele Nicuşor Dan se află în Polonia, unde participă la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki).

Summitul este găzduit de Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa preşedinţii României şi Lituaniei, precum şi prim-miniştrii Suediei, Finlandei, Estoniei şi Letoniei.