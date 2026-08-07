Bolojan: Centrala de la Cernavodă va funcţiona încă 4-5 zile dacă debitele vor continua să scadă

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că nivelul Dunării asigură funcţionarea timp de patru-cinci zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcţiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la trei centimetri pe zi şi a precizat că autorităţile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire.

"Ca efect al scăderii debitului Dunării, atât centrala maghiară de la Paks, cât şi noi ne-am întrerupt o parte din grupuri, maghiarii au oprit trei grupuri din patru, noi suntem cu unul din două. Astăzi avem un nivel al Dunării în zona de unde se trage apa pentru răcire care ne asigură o funcţionare de patru-cinci zile dacă debitele vor scădea în continuare cu unu, doi, trei centimetri pe zi. Ceea ce facem în aceste zile este să depunem eforturi, pentru ca să încercăm să direcţionăm prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje, prin eliminarea unor obstacole naturale, în aşa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în ţară, pe braţul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire să avem un debit mai mare", a declarat Bolojan la RFI România, întrebat cât mai rezistă Centrala nucleară de la Cernavodă.

Potrivit acestuia, există un proiect privind staţia de pompare de la Cernavodă, dar nu a putut fi implementat.

"Suntem în situaţia în care, pentru a avea un nivel al apei la staţia de pompare de la Cernavodă, avem un proiect gata făcut, care ar însemna o lucrare în zona respectivă, dar care, pentru că era o problemă de finanţare, pentru că mai avea nişte opoziţii pe componente de mediu, nu i s-a dat drumul, deşi are toate documentele făcute, are studiul de fezabilitate făcut, dar la Ministerul Transportului a stat prin sertare de doi-trei ani de zile. Dar asta înseamnă să treci peste rezistenţe, să faci proiecte ale căror rezultate se văd peste doi-trei ani de zile şi să îţi asumi răspunderi şi să găseşti finanţare pentru proiectele de bază. N-am făcut asta şi acum, într-adevăr, achităm nota de plată şi ne comportăm reactiv", a spus premierul.

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El a adăugat că aceste lucruri trebuie făcute serios, nu după "sondajele de opinie".

"În permanenţă, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă şi nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste doi-trei ani de zile să te loveşti de astfel de realităţi. Cei care au făcut administraţie serioasă ştiu cum se fac lucrurile. Cei care doar claxonează ne-au dus în situaţia asta", a susţinut Bolojan.