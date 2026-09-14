Nicuşor Dan: "Nu mai putem spune că excludem alegerile anticipate". Ce scenariu caută pentru viitorul Guvern

Preşedintele Nicuşor Dan avertizează că scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus, în actualul context politic. Şeful statului spune însă că vrea să evite o nouă perioadă electorală şi caută o formulă de guvern care să poată obţine cele 233 de voturi necesare în Parlament.

”Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil se duce sau puţin înainte sau puţin după Anul nou. Înseamnă o concentrare şi mai mare de atacuri între partide până atunci şi o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Euronews, despre scenariul declanşării alegerilor anticipate.

Ce scenariu caută pentru viitorul Guvern

”De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat el.

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Întrebat dacă acest lucru se poate întâmpla după eşecul unui nou premier în Parlament, Nicuşor Dan a spus că ceea ce încearcă este ”să avem o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului”.

”Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el, adăugând că ştie pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format şi toate variantele posibile de a obţine cele 233 de voturi.