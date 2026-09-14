Altex, proprietarul lanțului de magazine de bricolaj Brico Depot, vrea să schimbe denumirea acestuia după preluarea lanțului de la grupul Britanic Kingfisher. Compania va investi 50 de milioane de euro în modernizarea și extinderea lanțului de bricolaj, într-un amplu proces de modernizare şi transformare.

Unul din cele mai mari lanţuri de magazine din România îşi schimbă numele: "Integrăm tehnologia şi AI-ul" - Sursa: Profimedia

Parte din Altex România din mai 2025, Brico Depot România devine Brico, schimbarea de nume și identitate vizuală fiind parte dintr-un proces de transformare, potrivit unui anunț al companiei. Noua identitate Brico va deveni tot mai vizibilă în următoarele șase luni, în paralel cu programul de modernizare și dezvoltare. Compania va investi 50 de milioane de euro în următorii trei ani în programul de modernizare și dezvoltare, investițiile vizând magazinele, tehnologia, sortimentul, serviciile și experiența omnichannel, scrie Economica.net.

Investiţie de 50 de milioane de euro în programul de modernizare și dezvoltare a brandului

De asemenea, retailerul va continua să-și dezvolte rețeaua, primul magazin nou Brico, dezvoltat de companie, va fi deschis la Vaslui în acest an, următoarele proiecte urmând să fie anunțate ulterior.

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Noua direcție va include modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și a serviciilor și integrarea tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale. Brico va dezvolta, de asemenea, soluții complete pentru proiectele clienților, de la alegerea produselor până la livrare și montaj.

"Brico este un nou capitol al unei povești care a început în România în 2002, odată cu Bricostore, și a continuat prin Brico Depot. Păstrăm experiența construită în peste două decenii, dar schimbăm modul în care ne raportăm la client și la proiectele lui. Perspectiva noastră este să facem totul mai simplu! Modernizăm magazinele, dezvoltăm sortimentul și serviciile, investim în oameni și integrăm tehnologia și inteligența artificială pentru a ajuta clientul să treacă mai ușor de la o idee la un proiect concret. Și vrem să mergem până la capăt: de la alegerea produselor și finanțare până la livrare și proiecte complete, inclusiv montaj prin parteneri specializați. Poți să faci singur, poți să faci împreună cu noi sau putem găsi soluția completă pentru tine. Asta înseamnă pentru noi noul BRICO și filozofia Do it Together", a declarat Dan Ostahie, CEO Altex România.

Altex rebranduieşte Brico Depot, după preluarea lanțului de la grupul Britanic Kingfisher

Noua identitate BRICO a fost dezvoltată de Landor, care a contribuit și la dezvoltarea identităților unor branduri din grup, precum Altex și Credex.

Potrivit companiei, Brico își propune să treacă de la un model concentrat predominant pe vânzarea produselor către unul construit în jurul soluțiilor pentru proiectele casei. Astfel, prin colaborarea cu parteneri și subcontractori specializați, Brico dezvoltă progresiv showroom-uri dedicate și integrează treptat soluții bazate pe inteligență artificială, care să simplifice planificarea proiectelor - de la definirea nevoii până la estimarea cantităților și a bugetului.

În ceea ce privește politica de preț, compania transmite că prețul va continua să reprezinte unul dintre pilonii Brico și extinde mecanismul prezent în magazinele Altex: dacă un client găsește același produs mai ieftin în altă parte, Brico îi rambursează de două ori diferența.

Brico face parte din Altex România, alături de Altex și Media Galaxy. Cele trei branduri au poziționări și strategii distincte, beneficiind în același timp de experiența și infrastructura dezvoltate în cadrul grupului în retail, comerț electronic, logistică, servicii și finanțare. Dincolo de infrastructura comună, cele trei branduri - Altex, Media Galaxy și Brico - împărtășesc un mod unitar de lucru și aceeași viziune: o singură companie, o singură echipă, cu obiective comune.

Cu o rețea națională de 28 de magazine, platforma online bricostore.ro și aplicația mobilă, Brico oferă produse, soluții și servicii pentru construcții, renovarea și amenajarea casei și grădinii, atât clienților individuali, cât și profesioniștilor.