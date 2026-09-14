Vârsta biologică poate spune multe despre cât de bine avem grijă de organismul nostru, de la alimentație și somn până la activitatea fizică şi stres. Un stil de viață dezordonat poate accelera procesul de îmbătrânire a organismului. Există câteva reguli simple pe care le putem urma pentru a ne menține vârsta biologică în limite normale, explică invitata Observator 16, Claudia Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă.

Prezentator: Vestea bună e că, dacă avem până în 40 de ani și ne arată cântarul că suntem undeva, cu vârsta biologică, după 50 de ani, totuși putem să ne întoarcem la ceva cât mai aproape de normal. Aș vrea să vorbim despre acești pași în vremurile în care trăim: program încărcat, venituri mici.

Invitat: Echilibrul fiecare și-l face așa cum poate, pe măsura posibilităților lor. Stresul cronic este cel care ne îmbolnăvește, și stilul de viață mai agitat. Stresul cronic, adică sunt în permanență în agitație, am multe taskuri, probleme la muncă, acasă, ceva care în permanență îmi abate atenția de la mine. În acel moment nu mai sunt atentă nici la ce mănânc, nici la ce trebuie să fac. La un moment dat poate ajungem într-un cabinet. Recomand o dată pe an analizele de rutină, motiv pentru care, împreună cu medicul specialist, analizăm toate datele problemei și să vedem ce putem face. Cu toții ne dorim să fim sănătoși și să arătăm și bine. Dar le spun permanent pacienților mei că întotdeauna este o soluție. În momentul în care o să-ți faci loc ție în viață, o să te poți concentra pe ce ai de făcut.

Prezentator: Asta înseamnă să trăiești strict? Înseamnă să te organizezi?

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Invitat: Să ne organizăm. Foarte importantă este dieta, dar nu vreau să-i spun dietă, ci un stil de viață. Să mănânc cumpătat, o proteină de bună calitate, ouă, lapte cu conținut scăzut de grăsime, mai multe legume, mai puține fructe. Putem adăuga niște Omega-3, polifenoli care ne scad inflamația. Pentru că îngrășatul, bolile înseamnă inflamație.

Prezentator: Mergem și în zona de somn.

Invitat: Ne odihnim neapărat 7-8 ore. Dacă nu, hormonii noștri au de suferit și imunitatea la fel.

Prezentator: Și mișcare. Facem forță, cardio sau orice?

Invitat: Dacă ar fi după mine, orice mișcare e nemaipomenită, dar ca să putem scădea vârsta metabolică trebuie să facem 150 de minute pe săptămână, la care adăugăm și cardio. Poate fi și o plimbare în ritm rapid sau o bicicletă, sau urcatul scărilor la muncă, acasă. Deci putem face 150 de minute de mișcare aerobă și asociem 2-3 ședințe de forță. Neapărat. Pentru că mușchiul este un organ metabolic activ, el ne ajută să slăbim, consumă mai mult decât grăsimea.