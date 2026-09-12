Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că demisia sa ori a unor miniştri din Guvernul demis "nu ar face decât să accentueze criza" şi ar fi un lucru iresponsabil. El arată că o soluţie de deblocare, "departe de ideal, dar necesară", este un guvern neutru, format din tehnocraţi, cu obiective clare şi limitate, dar "un autentic guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD". "Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpăţânare, ci lecţia fostei coaliţii: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României şi îşi urmăreşte doar propriile interese clientelare", subliniază el.

Bolojan: "Demisia unui premier sau a unor miniştri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza" - Profimedia

"E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilităţii coaliţiei de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne şi externe, fără să pună nimic în loc, pot creşte în fiecare zi. Patru luni, cu atribuţii limitate, ne-am făcut datoria faţă de România. Şi ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanţarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanţiei că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii şi se poate reflecta în evaluarea ratingului de ţară", a arătat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan a adăugat că demisia sa ori a unor miniştri ar accentua criza

El a subliniat că este necesară o rectificare bugetară, mai ales pentru Sănătate şi Transporturi. "În condiţii normale, bugetele aprobate ar trebui să acopere cheltuielile până la sfârşitul anului. Din păcate, din incompetenţă sau premeditat, în unele domenii fondurile prevăzute sunt pe cale să se epuizeze şi este absolut necesară rectificarea bugetară. În sănătate şi transporturi, de exemplu. Trebuie pregătit bugetul anului viitor. Fără continuarea reformei administraţiei şi reducerea cheltuielilor statului, acesta nu va putea respecta continuarea redresării", a afirmat premierul interimar.

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Ilie Bolojan a adăugat că demisia sa ori a unor miniştri ar accentua criza, iar acest lucru ar fi iresponsabil. "Nu voi abandona ţara şi, indiferent de greutăţile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilităţile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniştri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza şi să blocheze până şi activităţile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil. Pentru a putea evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către preşedintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să-şi negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern. Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic şi dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea şi neîncrederea", a argumentat el.

Bolojan a amintit că poziţia PNL a fost clară de la începutul acestei crize: "soluţia firească era un nou guvern politic, cu răspundere politică". "PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reuşit sau nu a vrut să îşi asume această răspundere. PNL, USR şi UDMR au propus o soluţie de compromis: o rotativă la guvernare, cu susţinere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureşan. PSD a refuzat, pentru că soluţiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înţelegerile pe sub masă, jocurile de culise şi transferul responsabilităţii către alţii", a arătat el.

Bolojan a vorbit şi despre soluţia pe care ar reprezenta-o un guvern "autentic" de tehnocraţi. "În aceste condiţii, o soluţie de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocraţi, cu obiective clare şi limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, cu menţinerea liniei de redresare convenite cu partenerii şi finanţatorii României. Dar un autentic guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD. Adevăraţii profesionişti nu acceptă o misiune atât de grea pentru a executa ordine politice care contravin intereselor ţării şi vin din partea celor care fug de răspundere. Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpăţânare, ci lecţia fostei coaliţii: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României şi îşi urmăreşte doar propriile interese clientelare. România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară şi nu putem accepta irosirea acestui efort", a conchis premierul interimar.