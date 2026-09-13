Loto 6/49 duminică 13 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi
Duminică, 13 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto anterioare, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).
Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi
- Numere câştigătoare la Joker:
- Numere câştigătoare la Noroc Plus:
- Numere câştigătoare la Super Noroc:
- Numere câştigătoare la Noroc:
- Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:
- Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).
La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.
Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare
- Numere câştigătoare la Joker: 38, 18, 25, 15, 21 + 5
- Numere câştigătoare la Noroc Plus: 5 6 0 2 1 4
- Numere câştigătoare la Super Noroc: 4 3 1 3 6 4
- Numere câştigătoare la Noroc: 0 8 0 7 9 0 6
- Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 18, 31, 7, 16, 38, 13
- Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 34, 14, 15, 6, 9, 33