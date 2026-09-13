Loto 6/49 duminică 13 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 13 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto anterioare, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare