Câteva clickuri şi o sută de lei pot transforma un drum într-o capcană mortală. Tepi făcuți special să spargă anvelopele se vând la liber pe internet şi sunt promovaţi drept obiecte utile la casa omului. Luna trecută, zeci de șoferi au fost la un pas de tragedie pe Autostrada Soarelui după ce și-au spart roțile în astfel de capcane.

"Cuie pentru repararea anvelopelor", "țepi antipană" sau "cuie pentru vulcanizare" sunt doar câteva dintre denumirile sub care se vând online capcanele care pot transforma orice drum... în ultimul drum.

"Un titlu fals. Nu sunt pentru reparare, sunt pentru tăiat roţile. Cât de nebun să fii să nu-ţi dai seama că alea sunt pentru tăiat cauciucurile la maşini. Se poate alege praful de respectiva maşină care a călcat în aşa ceva", spune un şofer.

Seturile numără 20 de bucăți și costă în jur de 100 de lei. Iar forma lor seamănă izbitor cu țepii găsiți în vară pe Autostrada Soarelui. Mai mulți șoferi au făcut atunci pană după ce au trecut peste capcane montate în rosturile de dilatație ale autostrăzii. Nici până azi, cei care le-au plantat nu au fost prinși.

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Produsele se găsesc inclusiv pe cea mai mare platformă online din România. Acestea, spre exemplu, sunt descrise ca fiind ideale pentru a ţine alţi soferi departe de locul nostru de parcare. Dar dacă aceste obiecte provoacă pagube altor masini, cel care le-a pus se poate alege cu dosar penal pentru distrugere, faptă pedepsită cu până la doi ani de închisoare sau cu amendă.

"Dacă se întâmplă un accident pe autostradă si de exemplu, doamne fereste, cineva moare, sunt direct responsabili pentru că vând lucrurile astea prin marketplace", e de părere un alt şofer.

După ce au fost contactați de Observator, reprezentanții platformei de vânzări au șters ofertele active de pe site și au transmis că responsabilitatea pentru produsele puse la vânzare le revine exclusiv comercianților.

"Conformitatea, legalitatea și modul de prezentare a produselor revin comercianților, care își asumă, la momentul listării, obligația de a respecta întreaga legislație aplicabilă", au declarat reprezentanţii platformei.

Experții în protecția consumatorului spun însă că platformele nu pot ridica din umeri atunci când astfel de produse ajung la vânzare pe siteurile lor.

"Există o decizie a Curţii Europene de Justiţie cu privire la faptul că astfel de platforme sau un magazin tip mall sau o piaţă, răspunde solidar cu cei care vând în acea zonă. Obligaţia este direct a platformei", a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

O explozie de pneu la viteza cu care se circulă pe autostradă poate avea efecte catastrofale.

"Pot fi capcane mortale, da, la o viteză de peste 130 de km la oră, dacă pierdem brusc aerul din anvelopă, atunci mașina devine incontrolabilă. Acele cuie, caltrop, cum se mai numesc, sabotează anvelopa, în niciun caz nu o poate reparea. Deci duce la distrugerea efectivă a acesteia", a explicat Sorin Olaru, de la un service auto.

Dacă din cauza unui astfel de obiect rămâneţi în pană pe autostradă, reduceţi viteza şi evitaţi oprirea pe banda de urgenţă. Continuaţi-vă drumul cu viteză redusă până în cel mai apropiat refugiu şi apelaţi 112.