Un palat pe şine. Trenul prezidenţial al soţilor Ceauşescu i-a uimit astăzi pe toţi care care au vrut să îl viziteze, în Gara de Nord. E o capsulă a timpului, cu încăperi luxoase, un dormitor chiar şi pentru câinele fostului dictator, dar şi cu sisteme extrem de performante pentru perioada comunistă. Deşi nu ştiu foarte multe despre acele vremuri, copiii s-au declarat încântaţi.

Un palat pe şine. Trenul prezidenţial al soţilor Ceauşescu i-a uimit astăzi pe toţi care care au vrut să îl viziteze, în Gara de Nord. E o capsulă a timpului, cu încăperi luxoase, un dormitor chiar şi pentru câinele fostului dictator, dar şi cu sisteme extrem de performante pentru perioada comunistă. Deşi nu ştiu foarte multe despre acele vremuri, copiii s-au declarat încântaţi.

Pentru cei mici e ca la muzeu. Pentru cei mari, prilej de amintire.

"Mă bucur foarte mult că pot să-i arăt copilei acest lucru şi pentru mine. Este uimitor ce exista în 1977", a spus o mamă.

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Trenul fostului dictator Nicolae Ceauşescu a primit astăzi mii de vizitatori.

În urmă cu aproape 5 decenii, garnitura a fost construită la Întreprinderea de Vagoane Arad, în mai multe etape şi a fost finalizată în 1984.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Găsim o capsulă a timpului pe şine la Gara de Nord astăzi şi mâine. 5 dintre cele 17 vagoane ale trenului prezidenţial pot fi vizitate aici, iar detaliile au rămas ca pe timpuri.

E un palat pe şine. Pe vremuri, cea mai luxoasă şi rapidă garnitură de tren din România era folosită de cuplul Nicolae şi Elena Ceauşescu pentru vizite de lucru prin ţară. Are două dormitoare prezidenţiale, tapetate cu mătase, băie cu o cadă şi un bideu, saloane, bucătării şi restaurante, dar şi sisteme de comunicaţii performante. De-a lungul anilor, trenul prezidenţial a găzduit zeci de întâlniri şi discuţii importante pentru soarta ţării. Iar după Revoluţie, a fost folosit doar ocazional.

"Este uimitor, n-am mai văzut aşa ceva în viaţa mea, îmi place foarte mult", a declarat o fetiţă.

"Ştiam doar că este un lux! Au pus materiale de cele mai bună calitate dar nu am avut ocazia să-l vizităm", a spus un bărbat.

Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilităţii, bucureştenii pot vizita şi Salonul Regal din Gara de Nord, care găzduieşte o expoziţie cu machete şi documente importante din istoria STB.

"Acestea erau cândva boxe pentru case de bilete, care ulterior s-au transformat, toată încăperea s-a transformat în Salon Regal, care deservea familia regală. Se poate vizita între ora 11 şi 15 zilnic. În aceste zile, pe lângă expoziţia care este permanentă, pe şevalete se vede trecutul, au fost aduse foarte multe machete şi uniforme de la Transportul Public Bucureşti Ilfov", a declarat Iosif Szentes, director dezvoltare TPBI.

"Am scos la expozitie tramvaiele Thompson si Zimmering, tramvaie care au o vechime extraordinară, pe care le avem în patrimoniul nostru. 1909!", a afirmat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Iar cine vrea să facă o plimbare adevărată se poate urca în vagoanele istorice care circulă şi mâine de la Gara Basarab la Gara Progresul şi retur. Plimbarea este gratuită.