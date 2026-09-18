Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia. Ce a vorbit cu Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seară, că s-a întâlnit cu românii din regiunea ucraineană Transcarpatia, cu care a avut o discuţie "sinceră şi necesară".

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia. Ce a vorbit cu Zelenki - Sursa: X/ @NicusorDanRO

"I-am asigurat că apărarea drepturilor şi intereselor românilor este o prioritate majoră", a declarat preşedintele, subliniind că la fiecare întâlnire pe care o are cu preşedintele Volodimir Zelenski discută despre drepturile comunităţii româneşti.

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"A fost o bucurie să mă întâlnesc astăzi la Polianîţia cu reprezentanţii comunităţii de români din Transcarpatia. A fost o discuţie sinceră şi necesară, pentru a afla problemele de la faţa locului, proiectele şi priorităţile pe care comunitatea doreşte să le promoveze pentru a păstra o legătură cât mai apropiată cu România. I-am asigurat pe cei prezenţi la întâlnire că apărarea drepturilor şi intereselor comunităţilor de români este o prioritate majoră şi că reprezintă aspectul crucial al misiunii pe care ambasadele şi consulatele României le au peste hotare", a scris, vineri seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, parte din soluţii depind şi de finanţare adecvată şi de reforme legislative.

"Totodată, am subliniat că discut de fiecare dată cu Preşedintele Zelenski pe temele privind drepturile comunităţii şi comunicăm de fiecare dată ferm aşteptările pe care le avem, la toate nivelurile de dialog diplomatic", a mai transmis Nicuşor Dan.

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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat, vineri, la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.