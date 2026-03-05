Nicuşor Dan, prima reacţie despre umbrela nucleară a Franţei: Parteneriatul e în extindere, mă opresc aici

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în Polonia, întrebat despre umbrela nucleară a Franței, că parteneriatul strategic cu Parisul "este în extindere și mă opresc aici". Șeful statului a mai spus că nu a convocat CSAT în legătură cu situația din Orientul Mijlociu și că nu îl va convoca cât timp lucrurile nu vor prezenta un pericol imediat. Președintele a mai afirmat că prioritatea este ca cetățenii prinși de conflict să poată reveni acasă. El a adăugat că "nu o să plângem Republica Islamică Iran", pentru că nu este vorba despre iranieni, ci despre un regim care a sponsorizat terorismul în regiune.

Întrebat care este poziția României față de propunerea Franței de a extinde umbrela nucleară, șeful statului a răspuns că: "În primul rând, România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară a SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. În relația cu Franța avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere - este în extindere și mă opresc aici".

Întrebat care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare românești și cât de protejați trebuie să se simtă românii de sistemul antirachetă de la Deveselu, șeful statului a transmis că cetăţenii sunt "absolut protejați". "S-a ridicat gradul de alertă la bazele americane peste tot în lume, dar nu există niciun motiv de îngrijorare", a completat el.

Nicușor Dan: Nu o să plângem Iranul. Nu vom convoca CSAT

"Legat de situaţia din Orientul Mijlociu, nu am convocat CSAT şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct, pentru România. În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează", a spus Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Şeful statului a mai spus că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă. Potrivit lui Nicuşor Dan, sunt aproximativ 5.000 de români care nu sunt rezidenţi în ţările din regiune şi sunt în contact cu MAE. "Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta, suntem în control", a mai spus Nicuşor Dan.

"Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune şi care a destabilizat regiunea ani la rând, care şi-a terorizat propriul popor şi care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaţionale în problema nucleară şi din aceste motive a fost supusă sancţiunilor europene", a mai spus preşedintele.

