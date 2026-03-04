Momentul în care un submarin american scufundă o navă de război iraniană cu 180 de oameni la bord

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite au scufundat "o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale, dar a fost scufundată de o torpilă", a spus el, potrivit BBC .

Pete Hegseth a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că un submarin american a scufundat o navă de război iraniană "care credea că este în siguranță în apele internaționale". A explicat că a fost scufundată cu ajutorul unei torpile și a subliniat că este "prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la al Doilea Război Mondial încoace".

Fregata iraniană s-a scufundat la aproximativ 40 de kilometri sud de Sri Lanka. Ministrul de externe, Vijitha Herath, a afirmat că 180 de persoane erau la bordul navei, pe care a identificat-o ca fiind fregata IRIS Dena.

O navă cu acest nume era înscrisă pe lista ambarcaţiunilor care au participat la un exerciţiu naval desfăşurat în Golful Bengal între 18 şi 25 februarie.

Aproximativ 150 de persoane sunt date dispărute în acest moment, după ce nava de război iraniană s-a scufundat în largul coastelor Sri Lanka. Autoritățile au confirmat că au reușit să recupereze din mare mai multe persoane decedate. Până acum, marina din Sri Lanka a reușit să salveze doar 32 de membri ai echipajului.

