Ciprian Ciucu anunță planuri pentru pietonalizarea unor zone din centrul Capitalei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că mai multe zone din centrul Capitalei sunt analizate pentru proiecte de regenerare urbană. Printre acestea se numără Bulevardul Magheru, Calea Victoriei sau Piața Amzei.

de Luca Bădilă

la 04.03.2026 , 17:24
Ciprian Ciucu anunță planuri pentru pietonalizarea unor zone din centrul Capitalei - Facebook/ Ciprian Ciucu

"Pregătim din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureștiului. Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.  

Edilul spune că printre zonele analizate se numără Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului Regal, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, dar și culoarul Dâmboviței.

"Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare", a mai transmis primarul.

Potrivit acestuia, unele lucrări ar putea începe chiar din acest an, în timp ce altele vor necesita proceduri administrative mai complexe.

"Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince", a mai scris Ciprian Ciucu.

