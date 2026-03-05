Schema de plafonare a tarifului la gaze pentru consumatorii casnici, prelungită până în 2027

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că preţurile la gaze pentru consumatorii casnici au fost plafonate până în luna aprilie a anului 2027. El a precizat că anul viitor va fi cel mai bun moment pentru liberalizare, atunci când România "își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz", citează News.ro.

"Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menţinerea preţurilor la gaz la locuinţele dn România, la consumatorii casnici, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor. Această decizie de a stabili un mecanism prin care preţurile nu vor creşte a fost luată pe baza a trei consideraţii", a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că cel mai bun moment de liberalizare va fi anul viitor, atunci când România îşi va dubla capacitatea de alimentare cu gaz.

"Anul viitor România îşi va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz. Vom deveni practic independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare în piaţa de gaz şi pentru a nu avea niciun fel de şoc de creştere de preţuri este în momentul în care oferta gaz pe piaţă va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producţia internă şi o treime din importuri", a mai declarat Bolojan.

Premierul a explicat că un alt motiv pentru care a fost luată această decizie este legat de inflaţie.

"Al doilea motiv este legat de o predictibilitate economică şi socială. Una din ţintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflaţiei şi orice creştere de preţuri care vine în zona de energie, la electricitate gândiţi-vă ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, la combustibil, la gaz, înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaţioniste şi intenţia noastră este să acţionăm în aşa fel încât, în combinaţie cu ajustarea legată de reducerea de deficit, să fim şi în situaţia în care ne reducem rata inflaţiei cu efecte importante asupra stabilităţii macro-economice şi asupra relansării economice în anii următori", a mai declarat Ilie Bolojan.

Hotărârea, influenţată de situaţia din Orientul Mijlociu

El a afirmat că hotărârea de a prelungi plafonarea preţului la gaz a fost luată şi din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu.

"Al treilea motiv ţine de situaţia pe care o avem în momentul de faţă în zona Golfului, unde inevitabil, datorită sincopelor care au loc în aprovizionarea pieţelor globale cu ţiţei, cu gaz, suntem în situaţia în care chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuşi datorită faptului că preţurile pe aceste pieţe la gaz, la combustibil, aşa cum ştiţi, se formează la nivel global în mod inevitabil, există efecte marginale şi asupra noastră şi vedeţi ce creşteri au fost pe aceste pieţe datorită aspectelorlegate de perturbarea aprovizionării, de aspectele emoţionale care au loc în astfel de situaţii şi acolo unde noi putem influenţa, unde putem să influenţăm semnificativ lucrurile cum este piaţa de gaz, unde avem o anumită independenţă energetică, era normal să facem", a mai afirmat Ilie Bolojan.

