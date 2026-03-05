Trump: Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele

Statele Unite se află într-o "poziţie de forţă" în războiul împotriva Iranului, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump.

"Suntem acum într-o poziţie de forţă, iar liderii lor dispar rapid. Toţi cei care vor să devină lideri, ajung să moară", a declarat preşedintele Statelor Unite în faţa unui grup de directori din domeniul tehnologiei la Casa Albă. "Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, iar asta e o subestimare. Cineva m-a întrebat: Pe o scară de la 1 la 10, cum aţi evalua asta?. Am răspuns cam 15", a mai afirmat el.

Vorbind în a cincea zi a războiului, Donald Trump a repetat justificările sale pentru atacul lansat împotriva Iranului, afirmând că Teheranul se afla pe cale să dobândească arme nucleare. "Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele", a adăugat el.