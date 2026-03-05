05.03.2026, 06:38
O premieră de la al Doilea Război Mondial încoace: navă torpilată de un submarin american
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, marţi, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. "Ieri, în Oceanul Indian (...) un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranţă în apele internaţionale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă", a declarat Pete Hegseth la o conferinţă de presă a Pentagonului, menţionând că această navă inamică a fost prima scufundată de o torpilă americană de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.
Prezent alături de el, şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că "pentru prima dată din 1945, un submarin de atac rapid al Marinei SUA a scufundat o navă de război inamică folosind o singură torpilă Mark 48 cu efect imediat, trimiţând nava de război pe fundul oceanului".
Potrivit autorităţilor din Sri Lanka, aproape 150 de persoane sunt dispărute şi mai multe cadavre au fost recuperate după ce fregata iraniană Dena s-a scufundat în largul coastei Sri Lankăi, în urma a ceea ce membrii echipajului au descris drept o explozie. Marina srilankeză a salvat 32 de marinari, dar speranţa pentru ceilalţi 148 de membri ai echipajului fregatei se stinge, au declarat ministrul de Externe al insulei şi oficiali militari. "Am distrus peste 20 de nave de război iraniene, inclusiv, pe lângă fregata situată în afara zonei (Oceanul Indian), un submarin şi am neutralizat, în această etapă, prezenţa navală majoră a Iranului în această zonă", a explicat şeful Statului Major Dan Caine.