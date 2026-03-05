Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 6. Invazie terestră în Iran: Mii de luptători ar fi trecut graniţa. SUA neagă

Live Text Război în Iran, ziua 6. Invazie terestră în Iran: Mii de luptători ar fi trecut graniţa. SUA neagă

Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, marţi, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran. Ei au trecut frontiera, venind din Irak, și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că un alt grup de 172 cetățeni români și doi cetățeni moldoveni au revenit în țară din Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 06:36
Război în Iran, ziua 6. Invazie terestră în Iran. Mii de luptători au trecut graniţa şi au lansat ofensiva Război în Iran, ziua 6. Invazie terestră în Iran. Mii de luptători au trecut graniţa şi au lansat ofensiva - Profimedia Galerie (2)
05.03.2026, 07:35

Momentul în care IDF distruge un lansator de rachete

Avioanele Forțelor Aeriene israeliene au distrus un lansator iranian de rachete balistice, înarmat și pregătit pentru lansare către Israel. În plus, a fost distrus un sistem de apărare destinat să lovească aeronavele Forțelor Aeriene în Isfahan, transmite IDF.

05.03.2026, 07:30

Trump: Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele

Statele Unite se află într-o "poziţie de forţă" în războiul împotriva Iranului, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump.

"Suntem acum într-o poziţie de forţă, iar liderii lor dispar rapid. Toţi cei care vor să devină lideri, ajung să moară", a declarat preşedintele Statelor Unite în faţa unui grup de directori din domeniul tehnologiei la Casa Albă. "Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, iar asta e o subestimare. Cineva m-a întrebat: Pe o scară de la 1 la 10, cum aţi evalua asta?. Am răspuns cam 15", a mai afirmat el.

Vorbind în a cincea zi a războiului, Donald Trump a repetat justificările sale pentru atacul lansat împotriva Iranului, afirmând că Teheranul se afla pe cale să dobândească arme nucleare. "Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele", a adăugat el.

05.03.2026, 07:22

Canada nu exclude participarea militară la război

Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

"Nu putem exclude niciodată categoric participarea", a spus el alături de omologul său australian, Anthony Albanese, la Canberra. "Îi vom sprijini pe aliaţii noştri", a adăugat el.

05.03.2026, 06:43

Ce s-a întâmplat în ziua a 5-a de război

Toate evenimentele importante ale celei de-a 5-a zi de război pot fi urmărite AICI.

05.03.2026, 06:42

China susţine Iranul, dar interesele sale o obligă să fie prudentă

China a condamnat ferm atacurile americano-israeliene asupra Iranului, dar analiştii cred că nu va risca o confruntare cu Washingtonul ajutându-şi partenerul, mai ales că importă o parte semnificativă din petrolul său din ţări bombardate de Teheran, potrivit unei analize AFP. Războiul din Orientul Mijlociu şi blocada traficului maritim în strâmtoarea Hormuz, extrem de strategică, între Oceanul Indian şi Golf, ridică îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu energie a gigantului asiatic, care cumpără o cantitate mare de ţiţei din regiune.

Experţii consideră însă că China are rezerve strategice de petrol suficient de mari pentru a face faţă în viitorul imediat. Prin urmare, Beijingul îşi poate urmări obiectivele diplomatice indiferent de conflict - în timp ce aşteaptă redeschiderea strâmtorii. Un summit major, programat să înceapă la 31 martie de Casa Albă, urmează să-i reunească pe preşedintele chinez Xi Jinping şi pe preşedintele american Donald Trump în China.

05.03.2026, 06:41

Atac terestru în Iran. Mii de luptători au trecut frontiera iraniană încercând să răstoarne regimul

Mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran. Ei au trecut frontiera, venind din Irak, și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană. Mai multe informații neconfirmate arată că americanii ar putea ajuta diferite grupări să lupte cu iranienii.

Un oficial al Coaliției Forțelor Politice din Kurdistanul Iranian (CPFIK) susține că grupurile armate kurde cu sediul în Irak au început o ofensivă militară împotriva forțelor regimului iranian. Informația este prezentată în exclusivitate de i24NEWS. Potrivit oficialului, luptătorii kurzi afiliați Partidului Viața Liberă din Kurdistan (PJAK) au început să ocupe poziții de luptă în interiorul teritoriului iranian încă de luni. "Mișcările militare terestre ale forțelor kurde împotriva Iranului au început de la miezul nopții de 2 martie", a declarat oficialul pentru i24NEWS.

El a mai spus că forțele iraniene au evacuat orașul de frontieră Mariwan pe 3 martie și au început să stabilească poziții defensive în jurul zonei. Luptătorii PJAK au ajuns în jurul munților din vestul Iranului, a mai transmis oficialul. Mai multe informații neconfirmate arată că Washingtonul ia în considerare un parteneriat cu grupurile kurde. Planul ar putea fi de a incita o revoltă de proporții în interiorul Iranului. Casa Albă nu a confirmat planul de a înarma grupuri kurde și nici ofensiva lansată lansată luni de kurzi.

05.03.2026, 06:41

Încă un grup de români a fost repatriat din Israel, anunță Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că un alt grup de 172 cetățeni români și doi cetățeni moldoveni au revenit în țară din Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că 490 de persoane au fost repatriate în România din zona de conflict din Orientul Mijlociu. "În continuarea demersurilor de sprijinire a cetățenilor români afectați de deteriorarea accentuată a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE s-au întors în țară 490 de persoane", a transmis MAE printru-un comunicat de presă.

Dintre acestea, potrivit comunicatului, 318 cetățeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj și au beneficiat de asistență consulară din partea reprezentanților Ambasadei României în Republica Arabă Egipt în aeroportul internațional Cairo, pentru facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene și pentru asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare. Patru români au revenit în țară din Iordania prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autoritățile din Slovacia. Reprezentanții Ambasadei României la Amman, cât și ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autoritățile slovace pentru coordonare și sprijin în timp real, în vederea acordării asistenței și protecției consulare.

05.03.2026, 06:38

O premieră de la al Doilea Război Mondial încoace: navă torpilată de un submarin american

Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, marţi, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. "Ieri, în Oceanul Indian (...) un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranţă în apele internaţionale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă", a declarat Pete Hegseth la o conferinţă de presă a Pentagonului, menţionând că această navă inamică a fost prima scufundată de o torpilă americană de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Prezent alături de el, şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că "pentru prima dată din 1945, un submarin de atac rapid al Marinei SUA a scufundat o navă de război inamică folosind o singură torpilă Mark 48 cu efect imediat, trimiţând nava de război pe fundul oceanului".

Potrivit autorităţilor din Sri Lanka, aproape 150 de persoane sunt dispărute şi mai multe cadavre au fost recuperate după ce fregata iraniană Dena s-a scufundat în largul coastei Sri Lankăi, în urma a ceea ce membrii echipajului au descris drept o explozie. Marina srilankeză a salvat 32 de marinari, dar speranţa pentru ceilalţi 148 de membri ai echipajului fregatei se stinge, au declarat ministrul de Externe al insulei şi oficiali militari. "Am distrus peste 20 de nave de război iraniene, inclusiv, pe lângă fregata situată în afara zonei (Oceanul Indian), un submarin şi am neutralizat, în această etapă, prezenţa navală majoră a Iranului în această zonă", a explicat şeful Statului Major Dan Caine.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

