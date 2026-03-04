Antena Meniu Search
O fetiţă a stat singură în casă lângă mama moartă, la Iaşi. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia

Caz şocant într-o localitate din Iaşi. O fetiţă de 7 ani a stat singură în casă lângă trupul mamei sale moarte. Tatăl copilei era la muncă în străinătate şi a alertat autorităţile dar şi o rudă care stătea în apropiere, după ce a intrat pe camerele de supraveghere din apartament. 

de Clara Mihociu

la 04.03.2026 , 13:54
Apelul la 112 a fost făcut chiar de către soţul femeii care era plecat la muncă în Germania. Acesta nu a putut să o contacteze pe soţia sa, aşa că s-a uitat pe camerele de supraveghere din curte şi a observat că maşina acesteia nu a fost mutată din loc, deşi femeia ar fi trebuit la acea oră să-şi ducă copilul la şcoală.

În momentul în care cei de la SMURD au ajuns la faţa locului au găsit-o pe femeia de 26 de ani, care suferea şi de diabet, în stop cardio-respirator. Din păcate nu au mai puut face nimic pentru a o salva. Lângă femeie era fiica ei de 7 ani, care nu înţelegea ce se întâmplă cu mama sa. 

Copilul a fost luat de către bunică şi apoi transportat împreună cu un echipaj medical împreună cu aceasta la spitalul de pediatrie din Iaşi pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Pe corpul femeii nu au fost văzute urme de violenţă, dar a fost deschis în acest caz un dosar penal şi continuă verificările. 

