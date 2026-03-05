Nawrocki critică dur "umbrela nucleară" a Franței, la conferința cu Nicușor Dan: "Pare complet neserioasă"

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat dur ideea "umbrelei nucleare" propuse de Franța, într-o conferință de presă susținută la Varșovia alături de președintele României, Nicușor Dan. Liderul polonez a catalogat drept „complet neserioase” reacțiile președintelui francez Emmanuel Macron și ale premierului Donald Tusk, subliniind că securitatea Europei trebuie să rămână ancorată în NATO și în parteneriatul cu Statele Unite.

Într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită la Varşovia, preşedintele polonez Karol Nawrocki a transmis următoarele în legătură cu ideea "umbrelei nucleare" creionate de Franţa:

"Mișcările nervoase ale lui Macron, care peste un an nu va mai fi președintele Franței, și reacția ad-hoc a lui Tusk - deși în tratatul de la Nancy nu s-a vorbit despre asta - în condițiile unei alianțe stabile cu SUA și a funcționării NATO, par complet NESERIOASE."

Declarația subliniază ruptura dintre președinție și guvern în Polonia. Preşedintele Nawrocki, susţinător al preşedintelui american Donald Trump și eurosceptic, este în conflict cu premierul pro-european Donald Tusk.

Articolul continuă după reclamă

Nawrocki a mai susţinut că, în ceea ce priveşte securitatea, discuţiile au vizat Alianţa Nord-Atlantică, Uniunea Europeană şi cooperarea Poloniei cu România şi cu Statele Unite ale Americii.

"Mă bucur foarte mult că, împreună cu domnul preşedinte, suntem convinşi despre faptul că, atât prezenţa armatei SUA în Polonia şi în România, precum şi cooperarea în domeniul securităţii este interesul atât al Poloniei, cât şi al României", a arătat Karol Nawrocki.

Cei doi lideri au abordat şi situaţia din Orientul Mijlociu, precum şi direcţia în care merge Uniunea Europeană, în discuţiile lor. Nawrocki a subliniat faptul că opiniile sale şi ale preşedintelui Nicuşor Dan merg în aceeaşi direcţie.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰