Nicuşor Dan se duce joi în Polonia. Ar urma să discute la Varşovia despre umbrela nucleară a Franţei

Președintele Nicușor Dan va face joi o vizită oficială în Polonia. Este posibil ca şeful statului să discute la întâlnirea cu președintele Karol Nawrocki inclusiv despre umbrela nucleară a Franței propusă de Emmanuel Macron.

Nicuşor Dan va face joi o vizită oficială la Varșovia, la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Apoi, şeful statului român va avea întâlniri cu premierul Donald Tusk şi cu alţi oficiali polonezi. Ulterior, Dan va participa la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română.

Un subiect important pe agenda discuţiilor va fi securitatea, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din regiune. Cei doi lideri vor discuta despre sprijinul pentru Ucraina, despre întărirea Flancului Estic, dar şi despre tensiunile din Orientul Mijlociu.

România a fost invitată să intre sub umbrela nucleară a Franţei şi analizează propunerea. Oana Ţoiu, şefa diplomaţiei române, spune că discuţiile sunt la început. Administraţia Prezidenţială, MAE şi MApN analizează împreună propunerea Franţei. Amintim ca preşedintele francez Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei. Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Danemarca, Suedia, Germania și Marea Britanie s-au aratat interesate până acum.

Ce spune Administraţia Prezidenţială

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Președintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Președintele Nicușor Dan va participa și la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC).

Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor.

Tema securității europene va reprezenta un subiect principal al discuțiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai.

Pentru o coordonare strânsă între România și Polonia, urmează a fi abordate și teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

Vizita Președintelui Nicușor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarității româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român și cel polonez.

