Reacția Kremlinului, întrebat dacă Putin va oferi ajutor militar Iranului

Iranul nu a cerut sprijin militar Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze, a anunțat joi Kremlinul, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă. Deşi Teheranul nu are alianţă militară cu Moscova, este unul dintre cei mai apropiați parteneri.

Rusia nu a primit nicio cerere de ajutor din partea Iranului şi nici vreo solicitare de livrări de arme, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă joi. "Nu au existat solicitări din partea Iranului în acest caz", a declarat el.

Moscova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Teheranului, dar cele două state nu au semnat vreun tratat militar. În 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic care include prevederi pentru contracararea amenințărilor comune. Totuși, pactul nu prevede obligații de apărare reciprocă, spre deosebire de acordul de securitate pe care Rusia îl are cu Coreea de Nord.

În ceea ce priveşte relaţia economică, Rusia construieşte două noi reactoare nucleare la Bushehr, unde se află singura centrală nucleară din Iran, iar Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei la începutul războiului. Relația Rusiei cu Iranul este mai tranzacțională, de aceea, Putin nu a intervenit pentru a-l salva pe ayatollahul Ali Khamenei.

Articolul continuă după reclamă

În ultimele zile, Rusia a condamnat atacurile americano-israeliene şi a cerut încetarea imediată a focului împotriva unei ţări de care s-a apropiat în ultimii ani. Întrebat joi dacă Rusia intenţionează să acorde ajutor material Iranului, inclusiv livrări de arme, Peskov, a declarat că "poziţia consecventă a Rusiei cu privire la conflictul din Iran este bine cunoscută de toţi şi nu există nicio schimbare în această privinţă". Peskov şi-a exprimat dezamăgirea luni că negocierile dintre SUA şi Iran, mediate de Oman săptămâna trecută, au dus la o "agresiune directă" împotriva republicii islamice.

Analiștii politici apreciază că reacția Rusiei va fi cel mai probabil limitată la declarații de condamnare a NATO şi a atacurilor lansate de SUA şi Israel în forurile internaționale, cum ar fi Consiliul de Securitate al ONU.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰