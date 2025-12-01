Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: "România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că sunt revoltaţi"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor.

Nicuşor Dan: "România este o ţară coruptă şi românii au dreptate când spun că sunt revoltaţi"

"Totuşi suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani", a adăugat şeful statului, subliniind că este adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă "ne-a ţinut înapoi" şi că România putea fi "mult mai departe", iar românii puteau trăi "mult mai bine" faţă de cum trăiesc azi.

Şeful statului a punctat că totuşi astăzi România este "mai puţin coruptă decât acum 20 de ani." 

