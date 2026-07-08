Nouă victorie pentru puciştii din PNL. Hotărârile Congresului, suspendate de Tribunal. Decizia e executorie

Tribunalul București a admis miercuri o nouă acțiune formulată de gruparea contestatară din Partidul Național Liberal și a decis suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar din 21 iunie, în cadrul căruia fusese aprobat un nou statut și fusese aleasă o nouă conducere. Decizia nu e definitivă, însă este executorie.

"Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată. Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii "Modernizare cu rădăcini", potrivit procesului-verbal al desfăşurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026", se arată în hotărârea tribunalului.

De asemenea, se suspendă şi actele subsecvente adoptate în temeiul hotărârilor de la Congresul PNL, respectiv:

* Decizia nr. 01/21.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

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* Decizia nr. 02/21.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 03/21.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 04/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 05/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 06/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 07/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 08/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 09/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 10/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 11/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 12/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional;

* Decizia nr. 13/23.06.2026 a Biroului Permanent Naţional.

A treia victorie a puciştilor

Conform tribunalului, decizia este executorie de drept, cu drept de apel în termen de cinci zile de la pronunţare. Dosarul a fost repartizat judecătoarei Mihaela Luciani, despre care PNL susţine că ar fi trebuit să se abţină în această cauză, deoarece a lucrat la Ministerul Justiţiei în perioada 2023 - 2025, în timp ce ministru era Alina Gorghiu, care se află pe lista reclamanţilor.

Acesta este al treilea proces câştigat de gruparea anti-Bolojan, din care fac parte, printre alţii, Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma.

Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea deciziilor luate în BPN al PNL din 15 iunie privind sancţionare parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea. Decizia a fost dată în timp record, respectiv în aceeaşi zi în care a fost înregistrată cererea în instanţă.

Ulterior, pe 1 iulie, Tribunalul Bucureşti a suspendat executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formaţiunii politice din 21 iunie.

Congresul Extraordinar al PNL, desfăşurat pe 21 iunie, l-a reales pe Ilie Bolojan în funcţia de preşedinte al partidului, el fiind de altfel singurul candidat.

La Congres au fost adoptate şi două hotărâri. Prima reconfirmă poziţia PNL de a nu mai face coaliţie cu PSD, precum şi excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susţine sau participa la crearea unui guvern cu PSD. A doua hotărâre solicită demisia din partid a unor membri importanţi din tabăra "puciştilor", respectiv Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu, urmând ca, în cazul neprezentării demisiilor până pe 22 iunie, să fie demarate procedurile de excludere.

Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moţiunilor în privinţa candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Naţional ca principală structură internă de conducere a PNL şi pentru a se întări disciplina de partid.