Regula ABCDE pentru alunițe. Când este cazul să mergi la dermatolog

Medicul de familie Laura Panait a fost invitata Teodorei Tompea la Observator 16, unde a explicat când ar trebui verificate alunițele, care sunt semnele de alarmă și cum se aplică regula ABCDE. Ea a subliniat și importanța controalelor dermatologice regulate, dar și a folosirii corecte a factorului de protecție solară.

Teodora Tompea: Când trebuie să mergem la medic? Vă întreb când, mă refer aici la vârsta la care ar trebui să ne verificăm alunițele. Este o vârstă recomandată sau, cu cât mai devreme, cu atât mai bine?

Laura Panait: Vreau să fac o mică precizare, foarte importantă. Pielea este organul cel mai mare al organismului nostru și este foarte bine să avem grijă de ea dintotdeauna, de când facem primii pași în viață. Vizavi de alunițe, este bine să le vedem măcar o dată pe an. Dacă apar modificări, atunci controlul poate fi mai frecvent.

Teodora Tompea: La modificări vă referiți și dacă ele se înmulțesc, dacă sunt mai multe?

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Laura Panait: Dacă se înmulțesc sau dacă își schimbă aspectul. Este regula ABCDE, pe care trebuie să o urmăm negreșit. A: asimetrie. Dacă cele două jumătăți - împărțim alunița imaginar în două jumătăți - prezintă modificări, este asimetrică, este semn de alarmă. B: border, adică marginile ei sunt crenelate, nu sunt regulate, iar acesta este un semn de alarmă. C: culoarea. Dacă avem mai multe nuanțe de maro, alb, albastru, roșu, este semn de alarmă. Am ajuns la D: dimensiunea, 6 milimetri, echivalentul gumei unui creion de șters. E, într-adevăr, cel mai important: evoluția. Noi ar trebui să știm cum arată o aluniță pe noi. În momentul în care își schimbă forma, dimensiunea, culoarea sau începe să sângereze, să aibă ulcerații, ne mănâncă ori ne ustură, acestea sunt semnele cele mai importante că trebuie să mergem la medicul specialist.

Teodora Tompea: De ce fug românii, în mare parte, de această analiză, de această vizită la medicul dermatolog? Vă confruntați, probabil, cu această convingere de a le explica oamenilor că prevenția este cea mai bună, până la urmă, dar, cu toate acestea, spuneam, de altfel, și în deschiderea acestei discuții și a materialului că, din păcate, sunt peste 2.500 de români care, an de an, sunt diagnosticați cu forme grave. Asta ne arată că ar trebui să mergem și mai des la medic.

Laura Panait: Din păcate, cred că suntem campioni la multe forme de cancer și totul vine din lipsa preocupării pentru sănătate.

Teodora Tompea: Și frică, nu?

Laura Panait: Neștiință și lipsa preocupării pentru sănătate. Pentru că prioritizăm orice în viața noastră. O vacanță, un obiect, le prioritizăm înaintea sănătății. Și atunci lipsa cunoștințelor, faptul că nu înțelegem gravitatea, că nu prioritizăm viața și sănătatea ne fac să nu mergem la doctor sau să ajungem mult prea târziu.

Teodora Tompea: Vizita aceasta sau, cel puțin, analiza aceasta a alunițelor, cred că ar trebui spus în completarea materialului, nu este ceva care să doară sau care să presupună un disconfort. Este o verificare amănunțită pe corp, pe întregul corp, a alunițelor. Dar nu este o procedură care să jeneze în vreun fel.

Laura Panait: Orice pacient nu ar trebui să aibă nicio frică. În cabinet, medicul dermatolog face examinarea clinică, evaluează după cele descrise: A, B, C, D, E. După evaluare, se face o analiză cu dermatoscopul.Închipuiți-vă că este o analiză ca și când te-ai uita cu lupa la ceva. Deci nu doare, nu iradiază. Se fac și fotografii. Iar în cazuri excepționale, când se impune, când există riscul să fie neoplazie, adică un cancer, atunci se face și examen histopatologic. Adică examenul care ne arată dacă este cancer sau nu. Se trimite proba la laboratorul de specialitate și histopatologul ne dă rezultatul. Dar în cabinetul medicului dermatolog nu se întâmplă nimic care să doară sau să ne sperie ori să ne alarmeze.

Teodora Tompea: Apropo de factorul de protecție, că este și această întreagă dezbatere cu factorul de protecție, care este potrivit, ce fel de cremă și așa mai departe. Ce vă spun oamenii în momentul în care vin și le recomandați că ar trebui să folosească acest SPF? Și știm, de altfel, că ni s-a tot explicat în ultimii ani că nu ar trebui să-l folosim doar vara, ci pe tot parcursul anului. Adică să nu înțelegem greșit că doar vara sunt periculoase razele soarelui.

Laura Panait: Așa este, razele soarelui sunt periculoase în permanență, vara mult mai mult, pentru că sunt mai puternice și avem o suprafață mai mare de expunere la soare. Ce este bine de știut este că majoritatea oamenilor nu aplică corect acest factor de protecție. Merg în camera de hotel, se dau repede cu SPF-ul și ies imediat pe plajă. De fapt, noi trebuie să ne dăm cu minimum 20 de minute înainte de expunerea la soare, iar în momentul în care am intrat în apă, în piscină, în mare, în ce intrăm noi acolo, trebuie iar să ne dăm, pentru că am spălat toată protecția de pe suprafața pielii și este egală cu zero. Și încă un subiect foarte important este umbrela de protecție pentru soare, pentru că sunt umbrele speciale. Să nu ne închipuim că o simplă umbrelă care ne apără de ploaie ne apără și de soare. Sau, dacă stăm sub umbrela de soare specifică, ne protejează total. Nu ne protejează total, pentru că razele ultraviolete sunt proiectate din asfalt, de pe nisip, pe corpul nostru.

Teodora Tompea: Concluzia este - și este foarte bine că discutăm acest subiect, mai ales pentru cei care vă pregătiți să mergeți la soare, la mare. Ne pregătim cu toții să facem asta, să fim cu mai mare băgare de seamă și să mergem la această analiză anuală. Cred că ar fi bine să o facem undeva prin toamnă, după ce ne-am întors, ca să vedem exact cum arată lucrurile după expunerea la soare.