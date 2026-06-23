A doua trădare a puciștilor din PNL. L-au abandonat pe Adrian Veștea imediat după eșecul din Parlament
Guvernul Veștea a picat luni seară în Parlament, după ce George Simion a scos din sală parlamentarii AUR chiar înainte de vot.
Deși Adrian Veștea și cei 16 puciști din PNL au fost mereu încrezători că Guvernul va fi votat în Parlament, George Simion a reușit să îi păcălească, iar în ultima clipă aleșii AUR au părăsit sala.
Acest lucru a dus la un eșec previzibil, iar cabinetul propus de Veștea, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier, a obținut numai 189 de voturi, față de 233 câte erau necesare.
Liderii PSD au ieșit din sală cu ceva timp înainte de rezultatul final, iar Grindeanu chiar l-a felicitat pe Veștea pentru că a mers până la capăt.
Însă, după afișarea rezultatului final, Adrian Veștea a ieșit singur la declarații, fără a fi înconjurat de vreunul dintre cei 16 puciști care au vrut atât să îl pună premier, cât și să îi ia partidul lui Bolojan.
La fel ca în timpul declarațiilor, Veștea a fost filmat de reporteri în timp ce pleacă tot singur pe scările Parlamentului.
Recent, Ilie Bolojan a preluat controlul total al PNL, iar în următoarea perioadă ar pregăti excluderea puciștilor.
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