A doua trădare a puciștilor din PNL. L-au abandonat pe Adrian Veștea imediat după eșecul din Parlament

Guvernul Veștea a picat luni seară în Parlament , după ce George Simion a scos din sală parlamentarii AUR chiar înainte de vot.

Adrian Veștea în Parlament, înainte de votul de învestitură - Profimedia Images

Deși Adrian Veștea și cei 16 puciști din PNL au fost mereu încrezători că Guvernul va fi votat în Parlament, George Simion a reușit să îi păcălească, iar în ultima clipă aleșii AUR au părăsit sala.

Acest lucru a dus la un eșec previzibil, iar cabinetul propus de Veștea, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier, a obținut numai 189 de voturi, față de 233 câte erau necesare.

Liderii PSD au ieșit din sală cu ceva timp înainte de rezultatul final, iar Grindeanu chiar l-a felicitat pe Veștea pentru că a mers până la capăt.

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Însă, după afișarea rezultatului final, Adrian Veștea a ieșit singur la declarații, fără a fi înconjurat de vreunul dintre cei 16 puciști care au vrut atât să îl pună premier, cât și să îi ia partidul lui Bolojan.

La fel ca în timpul declarațiilor, Veștea a fost filmat de reporteri în timp ce pleacă tot singur pe scările Parlamentului.

Recent, Ilie Bolojan a preluat controlul total al PNL, iar în următoarea perioadă ar pregăti excluderea puciștilor.