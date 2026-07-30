Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat că s-a întâlnit de două ori în acest an cu liderul AUR, George Simion. Bolojan a precizat însă că discuțiile nu au avut caracterul unor negocieri politice, ci au reprezentat un schimb general de opinii.

Bolojan confirmă că s-a întâlnit de două ori cu George Simion: "A fost o discuție pur și simplu generală" - Hepta

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion. Cred că de două ori”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul interimar a explicat că a acceptat discuțiile cu liderul AUR din respect pentru cetățenii reprezentați de acesta în Parlament.

"Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care i-au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată", a spus Bolojan.

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Acesta a adăugat că a avut aceeași abordare și în perioada în care a ocupat funcția de președinte al Senatului, susținând că dialogul cu liderii politici ține de "respectul între oameni și de respectul pentru România".

Întrebat ce a discutat cu George Simion, Bolojan a exclus existența unor negocieri privind susținerea unui guvern.

"A fost o discuție pur și simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice. Pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta", a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan nu a putut preciza cu exactitate când au avut loc cele două întâlniri. Întrebat dacă discuțiile s-au purtat înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Vestea, el a spus inițial că nu crede că întâlnirea a avut loc în acea perioadă, după care a admis că ar fi putut fi mai devreme.

"Cred că a fost mai devreme. Nu țin minte aceste date", a mai spus Bolojan.