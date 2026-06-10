Camera Deputaţilor a votat, miercuri, în calitate de for decizional, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2026. Măsura urma să expire la finalul acestei luni.

Parlamentul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului - Sursa: Profimedia

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2026 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere şi un deputat nu şi-a exprimat votul.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului de aplicare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2023 cu o nouă perioadă de 6 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2026, cu efecte în combaterea creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, în vederea menţinerii puterii de cumpărare a populaţiei pentru produsele de bază.

"Mă bucur că Parlamentul a votat această măsură necesară având în vedere că România are o inflaţie record în Uniunea Europeană. Este obligatoriu să continuăm să protejăm puterea de cumpărare a românilor, în special a celor cu venituri mici şi medii", a spus fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu.

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"Îmi doresc ca următorul guvern să introducă în programul de guvernare măsura propusă de PSD, anume extinderea listei produselor cu adaos comercial limitat şi la o serie de produse nealimentare. Se poate face o listă cu produse de strictă necesitate pentru care adaosul comercial să fie limitat, pe acelaşi model pe care l-am aplicat noi la alimentele de bază", a mai arătat Florin Barbu.