Paul Stănescu spune că următorul premier propus ar trebui să fie de la PSD, poate chiar Sorin Grindeanu

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni seară că următorul premier desemnat trebuie să fie de la PSD, poate chiar Sorin Grindeanu.

Întrebat la Palatul Parlamentului ce va face PSD şi dacă Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, Stănescu a răspuns "Da, pentru că PSD a câştigat alegerile. PSD a câştigat alegerile, e pe primul loc şi ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru de la PSD".

Stănescu a menţionat că un Guvern condus de un premier PSD ar putea să fie votat de PNL, aşa cum a declarat Ilie Bolojan.

"Ne-a spus Bolojan, s-a dus cu două variante, am înţeles, la preşedinte. Una, dacă PSD îşi asumă prim-ministrul votează. Dacă nu, să votăm noi coaliţia PNL, USR, UDMR. Noi n-am discutat în partid (despre aceste variante - n.r.). (...) Deciziile PSD se iau în forurile de conducere ale partidului. Eu nu mai fac parte din niciun for de conducere în partid. Deci ce e important? Trebuie să facem un Guvern. Nu ştiu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să-şi permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă Guvern. Eu cred că am ajuns deja la un infantilism politic, la mulţi oameni se întâmplă lucrul ăsta. N-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Să trecem cu toţii peste interesele partidelor ca România să aibă un Guvern", a susţinut social-democratul, citat de Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Stănescu a fost întrebat, de asemenea, dacă AUR ar putea intra la guvernare. "AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanţii AUR, sunt reprezentanţii poporului, sunt reprezentanţii a 20% din votanţii de la alegerile parlamentare", a mai afirmat acesta. Fostul secretar general al social-democraţilor a mai spus că "s-a greşit" în perioada în care PSD s-a dezis de AUR.

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi "pentru", deşi avea nevoie de minim 233.