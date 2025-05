POT a rămas fără grup parlamentar în Senat după alte două demisii din partid. Cine sunt ultimii "dezertori"

Ei au acuzat conducerea POT că a ales un drum greșit, iar proiectul politic a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, iar centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns, cu influență de tip familial, precum și practicile arbitrare de numiri între județe, fără criterii de competență sau merit, au compromis încrederea în direcția promisă.

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca a declarat în plen că vrea să facă un anunț. "O să vă rog pe cei din PSD, din PNL, să nu aplaudați, că nu e despre voi", a arătat senatorul, citat de news.ro.

El a precizat că a adresat conducerii partidului mai multe apeluri, în speranța că vor putea deschide acest proiect politic către societate, către profesioniștii țării, către oameni care cer reforme reale și profunde.

"Am intrat în politică pentru oameni, nu pentru funcții, grupuri sau calcule de partid. Am fost și rămân un conservator convins, un om al reformelor autentice, care crede în valorile națiunii române, în demnitate și în libertate. Rămân fidel oamenilor, nu intereselor de partid. Din păcate, conducerea POT a ales un drum greșit. Treptat, proiectul politic a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, în loc să fie dezvoltat autonom, cu răspundere directă față de cetățeni. Mai mult, centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns, cu influență de tip familial, precum și practicile arbitrare de numiri între județe, fără criterii de competență sau merit, au compromis încrederea în direcția promisă, asumată inițial. Am făcut tot ce ține de mine pentru a evita acest moment", a spus senatorul.

El a menționat că rămâne senator neafiliat. Un alt senator de la POT, Ștefan Borțun, a anunțat în plen că și-a depus demisia din Partidul Oamenilor Tineri și implicit din grupul parlamentar POT și va continua să activeze ca senator neafiliat.

"Subliniez că nu a fost o decizie ușoară. M-am alăturat acestei mișcări pentru a reprezenta cu demnitate tulcenii și am considerat că putem realiza alături de colegii din Partidul Oamenilor Tineri, un pol al suveranismului, un partid echilibrat care pune în centru interesul României și al românilor. O Românie demnă în cadrul instituțiilor europene și euroatlantice. Am crezut că putem construi un partid transparent și democratic dedicat cetățenilor, dar din păcate aceste valori s-au pierdut undeva pe parcurs. Nu mă pot regăsi în valorile impuse de actuala conducere, care vrea doar să distrugă, așa cum mi-a declarat, nu să construiască", a spus Borțun.

Senatorul PSD Liviu Mazilu a declarat, la rândul lui, că în conformitate cu regulamentul Senatului, grupul parlamentar POT nu mai există, astăzi.

În urmă cu o săptămână, șase deputați POT și-au anunțat demisia din partid, reclamând că "direcția impusă de actuala conducere s-a îndepărtat profund de promisiunile inițiale". "Am încercat cu bună credință să salvăm acest proiect, dar din păcate, toate aceste eforturi au fost ignorate", a spus Aurora Simu, adăugând că alegerile au arătat că "românii vor în Europa".

