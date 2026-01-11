Scandalul parcărilor din Sectorul 4 ajunge la un nou episod. Zeci de şoferi sunt revoltaţi pentru că şi-au găsit maşinile blocate de poliţia locală. Oamenii spun că plătesc locuri de parcare pe care nu le au, iar acum sunt nevoiţi să plătească şi amenzi. Autorităţile susţin că au intervenit după ce pietonii au reclamat că nu mai pot circula pe trotuare din cauza autoturismelor.

Mai mulţi şoferi din Sectorul 4 care au parcat pe trotuar și-au găsit roţile blocate. Oamenii se plâng că plătesc anual 600 de lei doar pentru că au maşină, dar primăria nu le oferă şi un loc de parcare.

"La peste 30 de maşini au pus și mi se pare că au și ridicat vreo două. Nu mai avem unde să parcăm! Căutăm peste tot! Stăm câte o jumătate de oră, o oră, să găsim locuri de parcare", s-a plâns un şofer.

"Sunt oameni care locuiesc aici, nu au locuri de parcare pentru că nu sunt. Atunci, unde să parcheze mașina? Că nici pe bulevarde nu sunt", a adăugat alt conducător auto.

Intervenția, cerută de vecinii pietoni

Poliţiştii locali au intervenit în zonă la cererea vecinilor, pietoni, explică primăria de sector.

"Aceștia au semnalat, în mod repetat, încă de la sfârșitul anului trecut, faptul că pietonii sunt nevoiți să circule pe carosabil, fiind expuși riscului de accidentare, din cauza trotuarelor blocate de autoturisme parcate neregulamentar", se arată într-un comunicat al primăriei Sectorului 4.

Pietonii, obligați să meargă pe carosabil

"Adevărul ăsta e, că se parchează pe trotuare și nu avem pe unde să circulăm, dacă suntem pietoni, practic", a precizat o persoană.

"Șofer fiind… nici mie nu-mi convine să nu am pe unde sa circul", a mai spus alt locuitor al Sectorului 4.

"Legea spune clar că nu ai voie să parchezi pe trotuar, deci din punctul ăsta de vedere, cei care parchează așa își asumă un risc", a declarat un pieton.

Pentru deblocarea roţilor, proprietarii trebuie să plătească 300 de lei. În sectorul 4 al Capitalei sunt 46.000 de locuri de parcare şi în jur de 200.000 de autoturisme înregistrate. Primăria promite ca din taxa de dezvoltare să creeze în următorii 10 ani de zile, alte 115.000 de locuri de parcare.

