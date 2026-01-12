Antena Meniu Search
Anul 2026 a adus majorări de taxe și impozite la Galați. Cea mai importantă schimbare vizează taxa de salubrizare, majorată prin decizia Consiliului Local. 

de Adrian Obreja

la 12.01.2026 , 09:10

Cea mai mare majorare în ceea ce priveşte salubrizarea în ţară a avut loc la Galaţi, este vorba despre o majorare de 110 lei. Fiecare contribuabil plăteşte acum 288 de lei de persoană pe an pentru gunoiul aruncat.

Este o sumă destul de mare mai ales dacă vorbim de familiile cu mai mulţi membri, unde această taxă creşte la 1.150 de lei şi chiar 1.550 de lei. În total, taxele şi impozitele în Galaţi au fost majorate cu aproape 75% pentru 2026.

Astăzi este prima zi din an în care birourile de la Taxe şi Impozite sunt deschise, iar contribuabilii deja au format cozi pentru a-şi achita dările la stat. 

