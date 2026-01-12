Ciucu, după discuţiile cu ministrul Energiei, ELCEN şi Termoenergetica: Sistemul va merge în regim de avarie

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni, după discuţiile pe care le-a avut cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud, că specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Primarul arată că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.

"Soluţii pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti!. M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă", a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Soluţia găsită de ELCEN pentru a evita avarii în lanţ

Ciprian Ciucu arată că "pentru a nu risca avarii în lanţ, cu riscuri majore, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea". "Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă. Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud", afirmă Ciucu.

Potrivit primarului, aceştia speră ca, astfel, parametrii să se îmbunătăţească progresiv. "Sistemul va funcţiona, pentru ca bucureştenii să beneficieze apă caldă şi căldură şi în acestă iarnă. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie! Vă vom ţine la curent cu situaţia", mai spune primarul Ciucu.

