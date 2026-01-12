Gerul şi ninsorile au dat peste cap începutul de săptămână şi vor face legea şi zilele următoare. Prognozele anunţă minime care pot ajunge şi la -20 de grade Celsius iar noaptea care urmează pare să fie cea mai grea. Între timp autorităţile au decis ca mii de copii din zonele cele mai afectate de vremea extremă să nu meargă nici astăzi la şcoală.

Troinele de zăpadă de peste un metru şi gerul năprasnic au izolat timp de 5 zile un grup de turişti la o cabană în Hunedoara. Jandarmii montani şi salvamontişii au folosit ATV-uri cu şenile pentru a putea ajunge la ei.

Zăpada a fost totuşi motiv de bucurie în marile oraşe. Parcurile au fost pline de copii care au făcut oameni de zăpadă, competiţii cu sania şi s-au bătut cu bulgări.

Echipamentele de iarnă, la mare căutare

Mulţi copii din Bucureşti nu ştiu cum arată o iarnă autentică în oraş. În ultimii ani zăpada s-a topit înr-o zi.

Nu suntem pe pârtie în Poiana Braşov, ci într-un parc din Bucureşti. Cei mic s-au trezit entuziasmaţi, cu chef de distracţie, şi-au luat sania, mănuşile şi părinţii, şi au ieşit la derdeluş.

Bucureştenii au dat iama în magazinele cu echipamente de iarnă. Raioanele unde se găseau sănii, bocanci, lopeţi, raclete sau soluţii de degivrare sunt goale.

Vremea severă dă peste cap şi revenirea la şcoală. Şase unităţi de învăţământ din ţară fac cursuri online, iar alte trei îşi suspendă complet activitatea. Peste 2 mii de elevi şi preşcolari vor învăţa de acasă, iar în jur de100 de copii din judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud şi Olt nu vor merge deloc la cursuri, urmând să recupereze orele. Informarea de ninsori şi ger este valabilă până mâine dimineaţa la ora 10. De miercuri, vremea se mai încălzeşte uşor.

