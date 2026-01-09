Revoltă a fermierilor din statele Uniunii Europene, inclusiv din România, după aprobarea acordului Mercosur, care dă drumul produselor din America de Sud pe piaţa noastră. În timp ce agricultorii români spun că nu respectă standardele, susţinătorii acordului spun că vom avea carne de vită, petrol şi cereale mai ieftine. Semnarea acordului a declanşat un scandal şi pe scena politică de la noi: PSD acuză Ministerul de Externe de trădare și avertizează că mulți fermieri români riscă falimentul.

Fermierii români cred că vor ajunge la sapă de lemn dacă mărfurile din America de Sud vor ajunge fără taxe în Europa. Carnea nu se ridică la standardele Uniunii Europene, iar în agricultură se folosesc produse interzise la noi, spun agricultorii.

"Trebuie să ne protejăm fermierii români. România deţine supremaţia la nivelul UE la carnea de pui. Putem distruge tot ceea ce înseamnă sector de pui. Suntem la vaca de carne, la reproducţie, cu efectivul cel mai mare din UE. Lucrul acesta îl putem distruge prin acest acord", a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

"Se folosesc nişte substanţe mult mai puternice, pesticide de exemplu, care în Uniunea Europeană sunt interzise. Fără taxe vamale, practic un produs mult mai ieftin intră într-o concurenţă directă cu un produs mai scump. Erau suficiente argumente, că vom deveni cel mai important jucător pe carnea de vită din Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri se vor pierde", a explicat preşedintele unei asociaţii a fermierilor, Vlad Macovei.

"În România avem circa 750 de mii de deţinători de terenuri. Aceşti oameni fac agricultură de subzistenţă pe ceea ce puteau, făceau comerţul în jurul zonei de afluire. Nu vor mai avea cu ce să se hrănească, nu vor mai avea din ce să reziste şi să subziste", a spus expertul în agricultură Cezar Gheorghe.

Nou scandal în Guvern: PSD acuză un act de trădare

Tratatul a iscat un nou scandal în Guvern, după ce reprezentanţii Ministerului de Externe au trecut peste opoziţia colegilor din Agricultură şi au semnat acordul. PSD a numit decizia un act de trădare la adresa fermierilor români.

În schimb, preşedintele Nicuşor Dan susţine că tratatul este o oportunitate pentru exporturile românești și că a participat activ la negocieri.

"Putem exporta multe dintre bunurile de calitate, [...] să ne aducă profit economic şi angajare aici, la noi, în Europa. În lumea asta în care toată lumea pune tarife la toată lumea, să avem un acord comercial cu un bloc de 700 de milioane de cetăţeni nu este puţin lucru", a spus vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă.

Ce garanţii suplimentare ar fi obţinut România

România importă petrol, tutun şi cafea din America de Sud și trimite acolo utilaje industriale şi maşini.

Surse guvernamentale susţin că România şi alte state membre au solicitat și au obţinut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale de importuri masive.

"Odată ce ai deschis piaţa, orice soluţie de aceasta, de tip buton de alarmă, va funcţiona foarte greu şi cu efecte pe care nu... Oamenii nu sunt foarte optimişti că vor echilibra situaţia de pe piaţă", a explicat Vlad Macovei.

Din Belgia şi până în Grecia, fermieri din statele Uniunii Europene au ieşit în stradă cu tractoare pentru a protesta faţă de acordul de liber schimb.

21 de ţări din Uniunea Europeană au votat tratatul, care trebuie aprobat şi de Parlamentul European înainte de a intra în vigoare. Franţa, Polonia, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotriva acordului, în timp ce Belgia s-a abţinut de la vot.

