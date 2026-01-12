PressOne: Peste jumătate din teza de doctorat a lui Radu Marinescu e plagiată. Reacţia ministrului Justiţiei

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată, relatează PressOne. La rândul său, ministrul respinge acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat "în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat".

Potrivit unei analizate realizate de PressOne, cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil" conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Investigaţia care indică zeci de pagini copiate integral

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Cea mai mare parte a conţinutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situaţii calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar şi până la 25 de pagini consecutive, susţine PressOne într-o investigaţie realizată de jurnalista Emilia Şercan, care a dezvăluit plagiate şi titluri academice obţinute prin fraudă în cazul mai multor persoane publice.

Conform PressOne, tehnica de preluare neautorizată de conţinut folosită de actualul ministru al Justiţiei este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste. Această tehnică se referă la copiatul cuvânt cu cuvânt al unui text, fără ca acesta să fie marcat cu ghilimele - semnele care demarchează un text preluat - şi fără a fi atribuit autorului original.

Principala "sursă de inspiraţie" nu a fost citată niciodată în teză

Cea mai mare parte a conţinutului descoperit ca fiind plagiat în lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu provine dintr-un volum care nu a fost citat nici măcar o dată în întreg conţinutul tezei de doctorat a ministrului Justiţiei Radu Marinescu şi nici nu a fost inclus în Bibliografie.

Volumul se intitulează "Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil", apărut în 1998 la Editura All, semnat de Florea Măgureanu - fost profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane. Este vorba despre 62 de pagini din cele 140 în care există conţinut plagiat.

O altă lucrare din care a plagiat Radu Marinescu are titlul "Probele în procesul civil" şi a apărut sub semnătura Mariei Fodor la Editura Universul Juridic, în 2006. Cele 26 de pagini de text plagiat în teza ministrului Justiţiei din această lucrare au fost copiate cu tot cu note de subsol

Alte 53 de pagini din doctoratul lui Radu Marinescu sunt plagiate din lucrarea "Probele în procesul civil", apărută în anul 1996 la Editura AnkaRom din Iaşi şi semnată de Radu Dumitru şi Dan Tudurache. Lucrarea nu a fost citată nici măcar o singură dată în întreg conţinutul tezei de doctorat a ministrului Justiţiei Radu Marinescu şi nici nu a fost inclusă în Bibliografie.

Cum se apară ministrul

Ministrul Radu Marinescu a negat, într-o declaraţie dată pentru PressOne, că a încălcat standardele de realizare a unei lucrări ştiinţifice.

"Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun", a susţinut Radu Marinescu.

El a mai declarat că şi-a elaborat teza "în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat".

PressOne notează că "normele timpului" încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică la momentul la care Marinescu şi-a susţinut teza de doctorat, în 2009, inclusiv prin lege, nu doar prin prevederi academice.

"Ministrul Radu Marinescu îşi justifică furtul academic invocând - asemenea unei întregi pleiade de plagiatori aflaţi în funcţii publice care l-au precedat - o presupusă "lipsă a normelor" şi o presupusă "lipsă a legislaţiei". Ce susţine Marinescu, în discuţia avută cu PressOne, este fals: în 2009, atât normele academice, cât şi legea, prevedeau evidenţierea prin semnele ghilimelelor a porţiunilor copiate din lucrările altor autori", conchide sursa citată.

Ministrul Justiţiei a reacţionat şi pe Facebook: "Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut! Ar fi de spus următoarele: Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate."

