Mii de oameni au stat astăzi la coadă în ger ca să plătească impozitele majorate. Aproape patru miliarde de lei pentru care se luptă Guvernul şi Primăriile. Premierul Ilie Bolojan vrea să taie din banii alocaţi primăriilor, ca să reducă deficitul. Primarii îl acuză, însă, că vrea să confişte banii adunaţi din taxe locale.

Revoltaţi de majorarea taxelor locale, care s-au dublat în unele cazuri, oamenii aşteaptă în schimb servicii publice de calitate şi modernizarea oraşelor. "Nu ar fi trebuit să se majoreze. Puteau să majoreze cu un procent și așa n-au dat bani nici la salarii, nici la pensii", spune un bărbat.

Guvernul a estimat că primăriile vor încasa în plus 3,7 miliarde lei din creşterea taxelor locale

Guvernul a estimat că primăriile vor încasa în plus 3,7 miliarde lei din creşterea taxelor locale - cu 30% mai mult faţă de anul trecut. 1,4 miliarde lei se vor aduna din impozitul pe case şi apartamente, 1 miliard lei din impozitul pe terenuri şi ceva mai mult din taxa pentru autoturisme - 1,2 miliarde lei. Guvernul susţine că banii colectaţi vor rămâne la Bugetele locale, dar în acelaşi timp va tăia drastic din sumele alocate de la centru. Iar asta înseamnă că primăriile vor încasa, de fapt, mai puţini bani de la bugetul de stat. Concret: Guvernul va păstra o sumă echivalentă din impozitul pe venit si TVA. Iar, în acest caz, primăriile vor pierde banii încasati după majorarea taxelor locale.

Articolul continuă după reclamă

Planul Guvernului i-a supărat pe primarii din toate partidele. Împărţirea banilor va fi negociată la sânge în Legea Bugetului. "Calculul este ca sumele pe care le veți încasa în plus. Transferurile de la Bugetul de Stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus. Că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe care s-au bazat deficitele României de viitor, ele sunt calculate 100%", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Furioşi, mulţi oameni vor să protesteze şi să plătească în rate taxele pentru case, terenuri şi maşini.

Primarii critică dur planul Guvernului

Primarii critică dur planul Guvernului, de a păstra o parte din impozitul pe venit care revenea primăriilor. "Dacă opreşte înseamnă că nu ne mai dau veniturile care ni se cuvin. Să nu uitam ca sunt foarte multe localitati care nu se pot intretine si trebuie sa ne gandim foarte atent ce facem cu ele", a declarat Mihai Chirica, primarul din Iaşi. Guvernul ar mai putea ajuta financiar doar localităţile dependente de banii din bugetul de stat.

"Acolo unde avem niște hăuri, unde veniturile pe cap de locuitor sunt foarte mici, să existe posibilități de compensare a acelor municipalități cu venituri foarte mici", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Legea Bugetului va fi construită anul acesta pe un deficit 6% din Produsul Intern Brut şi ar putea fi votată abia luna viitoare.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰