Kelemen Hunor: "Acordul Mercosur nu a fost discutat în coaliție. E inacceptabil"

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept "inacceptabil".

"În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat", a spus Kelemen Hunor, pentru G4Media. Liderul UDMR a mai spus că acordul nu trebuia aprobat acum, ci trebuia așteptat măcar până în februarie-martie.

Kelemen Hunor: "Lipsă totală de transparenţă"

"Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil", a declarat Kelemen Hunor. "Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte", a adăugat el. Kelemen a criticat lipsa de transparență. "La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală", a spus liderul UDMR.

Întrebat despre atacul lansat de PSD la adresa ministrului de Externe Oana Țoiu, pe care social-democrații au acuzat-o de "trădare", Kelemen Hunor a răspuns: "Aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii". "Trebuie să înțeleagă și cei de la Externe că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși", a conchis liderul UDMR.

