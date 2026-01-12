Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Kelemen Hunor: "Acordul Mercosur nu a fost discutat în coaliție. E inacceptabil"

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept "inacceptabil".

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 21:56
Kelemen Hunor: "Acordul Mercosur nu a fost discutat în coaliție. E inacceptabil" - Kelemen Hunor: "Acordul Mercosur nu a fost discutat în coaliție. E inacceptabil" - Hepta

"În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat", a spus Kelemen Hunor, pentru G4Media. Liderul UDMR a mai spus că acordul nu trebuia aprobat acum, ci trebuia așteptat măcar până în februarie-martie.

Kelemen Hunor: "Lipsă totală de transparenţă"

"Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil", a declarat Kelemen Hunor. "Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte", a adăugat el. Kelemen a criticat lipsa de transparență. "La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală", a spus liderul UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat despre atacul lansat de PSD la adresa ministrului de Externe Oana Țoiu, pe care social-democrații au acuzat-o de "trădare", Kelemen Hunor a răspuns: "Aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii". "Trebuie să înțeleagă și cei de la Externe că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși", a conchis liderul UDMR.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

kelemen hunor udmr guvern fermieri mercosur
Înapoi la Homepage
Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică
Cosmin Olăroiu face o investiție de milioane de euro. Proiectul imobiliar din București în care se implică
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an?
Observator » Ştiri politice » Kelemen Hunor: "Acordul Mercosur nu a fost discutat în coaliție. E inacceptabil"