Premierul desemnat Eugen Tomac îşi negociază majoritatea. Se întâlneşte azi cu PNL, USR şi PSD
Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii susţinerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe urmează să-l propună.
Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 şi cu PSD de la ora 17:00. Consultările se vor desfăşura la sediile formaţiunilor politice.
Trei zile până la votul din Parlament
Totodată, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare. Discuţiile cu formaţiunile parlamentare vor continua şi marţi după un program care urmează să fie comunicat, a mai precizat sursa citată. Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.
Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.