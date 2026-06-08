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Premierul desemnat Eugen Tomac îşi negociază majoritatea. Se întâlneşte azi cu PNL, USR şi PSD

Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările cu partidele. Luni, întâlniri cu PNL, USR şi PSD - Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările cu partidele. Luni, întâlniri cu PNL, USR şi PSD - Arhivă
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 08:47 | Modificat la 08.06.2026, 10:18

Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii susţinerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 şi cu PSD de la ora 17:00. Consultările se vor desfăşura la sediile formaţiunilor politice.

Trei zile până la votul din Parlament

Totodată, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare. Discuţiile cu formaţiunile parlamentare vor continua şi marţi după un program care urmează să fie comunicat, a mai precizat sursa citată. Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

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Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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