Eugen Tomac este oficial premier desemnat. Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp de preşedintele Nicuşor Dan, după aproape o lună de criză politică. Se vehiculează deja şi primele nume pentru ministerele cheie: Luca Niculescu - ministru de Externe, Mihnea Motoc la Apărare şi Adrian Papahagi la Cultură.

Premierul desemnat Eugen Tomac are 10 zile la dispoziţie, începând chiar de azi, pentru a-şi forma cabinetul şi pentru a prezenta un program de guvernare. La finalul acestei perioade, Tomac trebuie să vină în faţa Parlamentului şi să ceară un vot de încredere pentru a fi instalat oficial în funcţia de prim-ministru.

Ce se întâmplă dacă Tomac nu reuşeşte să strângă o majoritate

Aici începe de fapt misiunea complicată pe care o va avea Eugen Tomac. Acesta trebuie să discute în următoarele zile cu toţi liderii partidelor pro-europene în încercarea de a aduna cel puţin 233 de voturi, minimul necesar pentru a fi instalat la Palatul Victoria. Este o misiune complicată pentru că după aproape o lună de negocieri purtate de preşedinte tot nu avem în acest moment o majoritate pro-europeană care să susţină guvernul tehnocrat propus de Tomac.

Articolul continuă după reclamă

Aşadar, îi revine lui Tomac misiunea aproape imposibilă de a negocia cu partidele. Asta în condiţiile în care PNL, USR şi UDMR au respins public ideea unui guvern tehnocrat. Liderii UDMR se vor întâlni vineri, 5 iunie, pentru a lua o decizie clară şi definitivă în acest caz. Pe de altă parte, PSD vrea să vadă mai întâi lista miniştrilor şi programul de guvernare, iar săptămâna viitoare va decide dacă va susţine sau guvernul lui Tomac. Surse Observator spun că PSD poate vota un viitor guvern Tomac dacă acesta va garanta că PSD îşi poate numi secretari şi subsecretari de stat, prefecţi şi şefi de agenţii şi instituţii publice.

Dacă Eugen Tomac nu va reuşi să obţină susţinerea partidelor pro-europene îşi poate depune mandatul pentru a nu mai ajunge la un vot în Parlament. Dacă Parlamentul îl va respinge prin vot, atunci preşedintele Nicuşor Dan va fi obligat să reia de la zero întreaga procedură.