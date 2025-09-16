Premierul Ilie Bolojan, despre demisie: "Nu mai putem merge în felul acesta"

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, că planul de guvernare asumat de coaliţie trebuie respectat şi dacă au fost agreate anumite măsuri, acestea trebuie luate responsabil.

Premierul Ilie Bolojan a spus, marți seara, că nimeni nu este fericit că trebuie să ia măsuri de austeritate, dar ele trebuie luate. El recunoaște că le-a spus partenerilor din coaliție că nu vor putea continua fără să fie luate măsurile importante pentru economia României.

„Nu este comod să iei astfel de măsuri. Nu trebuie să ne ascundem. Pentru nimeni. Și nu este comod pentru niciun partid din coaliție să își asumi aceste lucruri. Dar știm că nu există altă cale. Putem să discutăm de procente, de un procent, de două procente, de anumită măsură sau alta, dar dacă nu reduci pierderile, dacă nu reduci aceste cheltuieli pe care nu le putem duce mai departe, ceea ce încasăm în plus va fi mâncat, iertați-mă, de aceste cheltuieli. Asta este problema și asta nu trebuie să facem în administrația locală. Trebuie să o facem în toate domeniile”, a spus marți seara Ilie Bolojan, întrebat, la Antena 3 CNN, întrebat dacă este cu demisia pe masă.

Premierul a mai spus că nu e normal să existe servicii guvernamentale ale multor ministere, cu 3, 4, 5, 6, 7 servicii în același județ, cu 7 directori pentru 7 servicii, pentru că nu se justifica.

Articolul continuă după reclamă

„Un subiect care a fost mult discutat cu primăriile a fost reducerea numărului de posturi la poliția locală. Dar gândiți-vă că noi suntem în situația în care, de exemplu, pe ordine publică toată lumea își dorește să fie localitățile sigure, să fie o ordine publică și suntem conștienți că trebuie să plătim pentru ea. Dar gândiți-vă că într-o reședință de județ avem un dispecerat al Poliției Naționale, poate la municipiu avem un dispecerat al Poliției județene, avem un dispecerat al jandarmeriei, avem un dispecerat al Poliției Locale. Și atunci când un cetățean vede un incident, gândiți-vă că el nu știe unde să sune. Poate sună la Națională sau la Locală. Gândiți-vă că se duc poate două echipaje acolo, sau poate nu se duce niciunul. Camerele de luat vederi, camerele de supraveghere, care sunt în aproape toate orașele din România, sunt în dispeceratele Poliției Locale și doar într-o treime din ele are acces Poliția Națională”; a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă a spus că dacă Guvernul lua măsurile din pachetule 1 și 2, s-ar fi ajuns la un TVA de 23-24%, dar și că la Ministerul de Finanțe există calcule cu un TVA de 24%, premierul a spus că „dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creșterile mari pe care le avem de cheltuit și indiferent ce Guvern va fi, va fi pus din nou în situația să găsească sau creștere de venituri sau scăderi de cheltuieli”.

„Eu cred că cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de față de creșteri de venituri nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creștere de venituri și de taxe. Suntem în această situație. Asta o putem face dacă ne scădem cheltuielile. Pentru că aici e un sistem, pur și simplu, de vase comunicante”.

De asemenea, Bolojan a mai spus că nu mai pot fi crescute cheltuiele pe sănătate, că nu mai avem de unde.

„Anul acesta am avut un buget la casă de 77 de miliarde de lei și ne-a notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul pentru că n-au plătit medicamente, n-au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condițiile în care am spitale, din cele 370, am undeva în jur de 100 de spitale în România în care cheltuielile de personal depășesc 85-90%. Gândiți-vă că dacă ai 1% din bugetul unui spital cheltuieli cu medicamentele și încă 2-3% alte cheltuieli pentru cine funcționează acest spital? Pentru pacienții de acolo din zonă? Nu cred. Dar ce-am spus? Când s-au majorat salariile în sistemul de sănătate 2017-2018 prin legislația de atunci se alocă direct sume pentru salarizare și astăzi 60-70% din sumele care le primește fiecare spital vin ca diferențe de salarii. Asta înseamnă că dacă ai 100 de pacienți într-o zi, îți iei banii. Dacă nu ai niciun pacient, sigur, nu se întâmplă asta, tot îți iei banii respectivi. Și niciun manager nu este interesat să vadă ce se întâmplă cu banii, cum duc banii, medicamente”, precizează premierul.

Ilie Bolojan mai spune că acest sistem trebuie schimbat, pentru că nu mai putem crește în fiecare an sume pe sănătate, fără să se vadă o îmbunătățire a calității serviciilor și o satisfacție a pacienților.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰