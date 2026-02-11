Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Viktor Orban, dezlănţuit: "Este o declaraţie deschisă de război împotriva Ungariei"

Premierul maghiar, Viktor Orban, susține că Bruxellesul și Kievul au declarat război Ungariei, după ce Politico a publicat un articol care evidențiază planurile pentru ascensiunea "în avans" a Ucrainei la UE, înainte de completarea pașilor formali a procesului standard de ascensiune.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 15:38
Viktor Orban, dezlănţuit: "Este o declaraţie deschisă de război împotriva Ungariei" Viktor Orban, dezlănţuit: "Este o declaraţie deschisă de război împotriva Ungariei" - Profimedia

Premierul Orban a descris Politico drept "Publicația oficială a elitei bruxelleze", iar ideile evidențiate în articol drept "cel mai recent plan de război", notează Pravda.

"Acest nou plan este o declarație deschisă de război împotriva Ungariei. Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare. Ei vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, nu ar mai exista rezistență și nu ar mai exista posibilitatea de a rămâne în afara conflictului lor", a scris premierul Orban, miercuri, într-o postare publicată pe X.

Acesta a mai adăugat: "În aprilie, la urnele de vot, maghiarii trebuie să-i oprească", precizând că "Fidesz este singura forță care stă între Ungaria și dominația Bruxelles-ului și singura garanție a suveranității ungare".

Articolul continuă după reclamă

Articolul la care Viktor Orban reacționează tratează o idee fără precedent: Ascensiunea în avans a Ucrainei la UE, cu o parțială apartenență la UE încă din 2027, dar fără a relaxa cerințele privind principiile fundamentale.

Documentul mai prezintă și "planurile A, B și C" ale UE pentru a face față refuzului categoric al Ungariei de a sprijini deciziile procedurale privind integrarea europeană a Ucrainei. Planul principal expus în material presupune că premierul Orban va pierde alegerile din aprilie.

Între timp, liderul opoziției Tisza, Pater Magyar, a declarat că echipa lui Orban se pregătește să-l șantajeze făcând publice videoclipuri intime cu el, înregistrate cu o cameră ascunsă, și a insistat că nu vede "material compromițător" în ele.

Într-un sondaj publicat duminică, partidul de opoziție Tisza a condus cu 8 puncte procentuale în fața partidului Fidesz al premierului Viktor Orban, iar în alt sondaj cu 10 puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

viktor orban declaratie razboi politico premier
Înapoi la Homepage
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Ştiri externe » Viktor Orban, dezlănţuit: "Este o declaraţie deschisă de război împotriva Ungariei"