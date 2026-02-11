Premierul maghiar, Viktor Orban, susține că Bruxellesul și Kievul au declarat război Ungariei, după ce Politico a publicat un articol care evidențiază planurile pentru ascensiunea "în avans" a Ucrainei la UE, înainte de completarea pașilor formali a procesului standard de ascensiune.

Viktor Orban, dezlănţuit: "Este o declaraţie deschisă de război împotriva Ungariei" - Profimedia

Premierul Orban a descris Politico drept "Publicația oficială a elitei bruxelleze", iar ideile evidențiate în articol drept "cel mai recent plan de război", notează Pravda.

"Acest nou plan este o declarație deschisă de război împotriva Ungariei. Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare. Ei vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, nu ar mai exista rezistență și nu ar mai exista posibilitatea de a rămâne în afara conflictului lor", a scris premierul Orban, miercuri, într-o postare publicată pe X.

Acesta a mai adăugat: "În aprilie, la urnele de vot, maghiarii trebuie să-i oprească", precizând că "Fidesz este singura forță care stă între Ungaria și dominația Bruxelles-ului și singura garanție a suveranității ungare".

Articolul continuă după reclamă

Articolul la care Viktor Orban reacționează tratează o idee fără precedent: Ascensiunea în avans a Ucrainei la UE, cu o parțială apartenență la UE încă din 2027, dar fără a relaxa cerințele privind principiile fundamentale.

Documentul mai prezintă și "planurile A, B și C" ale UE pentru a face față refuzului categoric al Ungariei de a sprijini deciziile procedurale privind integrarea europeană a Ucrainei. Planul principal expus în material presupune că premierul Orban va pierde alegerile din aprilie.

Între timp, liderul opoziției Tisza, Pater Magyar, a declarat că echipa lui Orban se pregătește să-l șantajeze făcând publice videoclipuri intime cu el, înregistrate cu o cameră ascunsă, și a insistat că nu vede "material compromițător" în ele.

Într-un sondaj publicat duminică, partidul de opoziție Tisza a condus cu 8 puncte procentuale în fața partidului Fidesz al premierului Viktor Orban, iar în alt sondaj cu 10 puncte.

