Cu anumite excepţii, politicienii care au fost primari ai Capitalei au ajuns ulterior în poziţii şi mai bune.

Cei mai câştigaţi din această "afacere" au fost Traian Băsescu şi Nicuşor Dan, care au ajuns preşedinţi. Alţii, precum Adrian Videanu sau Gabriela Firea, şi-au continuat activitatea în Guvern.

Sunt şi exemple de oameni care, după terminarea mandatului, au ieşit complet din viaţa publică, precum Crin Halaicu sau Răzvan Sava.

Daiana Muflic

