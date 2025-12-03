Antena Meniu Search
Galerie foto INFOGRAFIE. Preşedinte, europarlamentar sau fugar. Ce s-a întâmplat cu foştii primari ai Bucureştiului

Cu anumite excepţii, politicienii care au fost primari ai Capitalei au ajuns ulterior în poziţii şi mai bune.

de Daiana Muflic

la 03.12.2025 , 17:34
Galerie (7)

Cei mai câştigaţi din această "afacere" au fost Traian Băsescu şi Nicuşor Dan, care au ajuns preşedinţi. Alţii, precum Adrian Videanu sau Gabriela Firea, şi-au continuat activitatea în Guvern.

Sunt şi exemple de oameni care, după terminarea mandatului, au ieşit complet din viaţa publică, precum Crin Halaicu sau Răzvan Sava.

Descoperă în GALERIA FOTO ce s-a întâmplat cu foştii primari ai Capitalei

primar bucuresti alegeri edil traian basescu nicusor dan gabriela firea
