Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime la Arcul de Triumf, după încheierea paradei militare de 1 Decembrie. Președintele a făcut poze şi a stat de vorbă cu oamenii timp de două ore.

La finalul paradei militare de Ziua Națională, de la Arcul de Triumf din Capitală, unde au participat zeci de mii de români și au defilat 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, președintele Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime. Timp de aproape 30 de minute, șeful statului s-a pozat cu trecătorii, inclusiv cu mulți cetățeni străini, nepalezi sau chinezi. O tânără i-a spus că "V-am votat din toată inima", iar un puști i-a spus că el vrea să fie președintele Rusiei.

Ce i-au transmis românii lui Nicuşor Dan

Preşedintele a declarat la final că a apreciat că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţară. "În primul rând, e o zi de sărbătoare azi, deci, la mulţi ani tuturor românilor. Îi invit să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial, şi pe cei de aici, şi pe cei din diaspora, şi, dincolo de asta, am fost impresionat, ca şi anii trecuţi, de cât de multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii ţin la ţară", a spus preşedintele Nicuşor Dan,

Întrebat ce i-au transmis oamenii, preşedintele Nicuşor Dan a spus că "cei mai mulţi i-au urat La mulţi ani". "Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important", a afirmat preşedintele.

Despre mesajul transmis de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru poporul român, cu prilejul Zilei Naţionale, şeful statului a arătat că, aşa cum a spus de multe ori, "relaţia cu Statele Unite este o relaţie trainică, consolidată pe multe paliere, şi e un gest firesc". Întrebat despre faptul că România nu are un ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, preşedintele Nicuşor Dan a spus: "Domnul Miruţă este ministru interimar. Haideţi să nu stricăm sărbătoarea naţională".

Surse: 100.000 de participanți la parada de la Arcul de Triumf

Parada militară din Capitală a durat mai puţin în acest an, doar aproape o oră. Potrivit sursele Observator, în total au fost 100.000 de participanți la parada de la Arcul de Triumf.

Armata a defilat în prezența ministrului interimar al Apărării, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat vineri. Vremea nu a permis aeronavelor și elicopterelor să facă spectacol pe cer, dar la sol, peste 2.900 de militari și specialiști MApN, angajați ai Ministerului de Interne, SRI și SPP, dar și soldați străini, au trecut în pas de defilare. După ei a urmat și parada mijloacelor tehnice, peste 220 de transportoare, blindate și mașini de luptă.

În afară de Nicușor Dan, au fost prezenți și premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, fostul președinte Traian Băsescu, mai mulți membri ai Guvernului și reprezentanți ai forțelor armate. La începutul ceremoniei, șeful statului a depus o coroană de flori în memoria militarilor care au murit la datorie.

Un tanc francez Leclerc s-a defectat la paradă

Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și mai multe aeronave, au participat la Parada Militară Națională.

Lor li s-au alăturat și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Din partea Grupului de Luptă NATO din România, al cărui națiune-cadru este Franța, au fost prezenți la paradă 21 de militari francezi, 19 militari spanioli și 10 militari belgieni. În ceea ce privește vehiculele Grupului, au defilat trei tancuri Leclerc, dintre care unul a fost scos din coloană din motive tehnice, trei vehicule blindate VBCI, trei Piranha (spaniole) și un tun Caesar 155.

